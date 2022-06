Was man über die Dow-Theorie wissen sollte

Wichtige Punkte

Die Dow-Theorie wurde von Charles H. Dow entwickelt.

Die Dow-Theorie besteht aus sechs Teilen.

Der Aktienmarkt hat drei Haupttrends.

Die Dow-Theorie, die von Charles H. Dow entwickelt wurde, ist eine Sammlung von Theorien darüber, wie sich die Finanzmärkte im Laufe der Zeit entwickeln. Sie wird vor allem in der technischen Analyse verwendet, aber auch langfristige Investoren können die Dow-Theorie nutzen, um Kaufgelegenheiten und Chancen zu erkennen, ihre Kostenbasis für bestimmte Investitionen zu senken. Die Dow-Theorie besteht aus sechs Hauptbestandteilen.

1. Der Markt diskontiert alle Vermögenswerte

Eine der Grundannahmen der Dow-Theorie ist, dass die Märkte effizient arbeiten. Mit anderen Worten: Alle Aktienkurse basieren auf allen verfügbaren Informationen über ein Unternehmen. Die Erträge eines Unternehmens, sein Management, seine Wettbewerbsvorteile und -schwächen und alles andere fließt in den Preis ein, unabhängig davon, ob ein einzelner Anleger diese Informationen kennt.

2. Der Markt hat drei Haupttrends

Die Dow-Theorie geht davon aus, dass der Markt drei Trends hat. Der erste Trend dauert länger als ein Jahr und wird normalerweise als Bullen- oder Bärenmarkt eingestuft. Bullenmärkte sind Zeiten, in denen die Aktienkurse steigen, und Bärenmärkte sind Zeiten, in denen die Aktienkurse fallen. Die zweite Art von Trend findet innerhalb des Haupttrends statt, läuft häufig gegen ihn und dauert bis zu ein paar Monaten. Man denke an Korrekturen oder Rückschläge während Bullenmärkten oder Erholungen während Bärenmärkten. Der letzte Trend tritt bei täglichen Kursbewegungen oder Trends auf, die nur ein paar Wochen dauern.

3. Primäre Trends können aufgeschlüsselt werden

Der dritte Teil der Dow-Theorie besagt, dass du die primären Trends in drei Phasen unterteilen kannst. Wenn es sich um einen Bullenmarkt handelt, sind die drei Phasen:

Akkumulationsphase

Phase der öffentlichen Beteiligung

Überschussphase

Wenn es sich um einen Bärenmarkt handelt, lauten die drei Phasen:

Verteilungsphase

Phase der öffentlichen Beteiligung

Panikphase

4. Durchschnitte müssen sich gegenseitig bestätigen

Dow schuf zwei Durchschnittswerte – den Dow Jones Industrial Average (DJIA) und den Dow Jones Transportation Average (DJTA) – auf der Grundlage der Idee, dass der eine den Stand der Produktion (DIJA) und der andere die Bewegung dieser Produkte in der Wirtschaft (DJTA) widerspiegeln sollte. Nach der Dow-Theorie sollte sich ein Anstieg des einen auch in einem Anstieg des anderen widerspiegeln. Wenn in diesem Fall die Wirtschaftslage gut ist (was sich in einem Anstieg des DIJA zeigt), sollte auch der Transportindex von diesem Anstieg profitieren. Wenn nicht, ist der Trend nicht nachhaltig.

In der heutigen Wirtschaft mögen sich die Branchen unterscheiden, aber die Beziehung zwischen den sich ergänzenden Branchen bleibt dieselbe.

5. Trends werden durch das Volumen bestätigt

Nach der Theorie sollte das Gesamtvolumen steigen, wenn sich der Preis in die gleiche Richtung wie der Haupttrend bewegt und umgekehrt. Wenn das Volumen niedrig ist, bedeutet das, dass der Trend eine Schwäche hat. In einem Bullenmarkt, in dem die Preise steigen, sollte das Volumen zunehmen, während es bei sekundären Korrekturen oder Rücksetzers sinkt. Wenn das Volumen während eines Rücksetzers ansteigt, könnte das bedeuten, dass sich der Trend umkehrt und die Anleger pessimistischer werden.

6. Trends setzen sich fort, solange es keine endgültige Umkehr gibt

Abgesehen von den täglichen Schwankungen der Aktienkurse glaubte Dow, dass sich die Preise in Trends bewegen. Obwohl Trendänderungen so gut wie unmöglich vorherzusagen sind, geht die Dow-Theorie davon aus, dass sich ein Trend fortsetzt, solange es keine eindeutigen Beweise für eine Umkehrung gibt.

Nutze die Theorie, um deine langfristigen Ziele zu erreichen

Manche Händler nutzen technische Analysen wie die Dow-Theorie ausschließlich als Motivation für ihren Handel. Wir bei The Motley Fool bevorzugen einen fundamentalen Ansatz, der sich mit dem Geschäft hinter jeder einzelnen Aktie befasst.

Aber auch wenn du die Dow-Theorie nicht für den Handel verwendest, kann sie dir helfen, deine langfristigen Ziele zu erreichen – vor allem, wenn es darum geht, Markttrends wie Bärenmärkte zu durchbrechen. Wenn du die Phasen eines Bärenmarktes verstehst, kannst du verhindern, dass du in Panik gerätst, wenn du siehst, wie dein Portfolio sinkt, weil du erkennst, dass solche Trends nicht nur häufig vorkommen, sondern fast unvermeidlich sind, wenn du lange genug investierst.

Eine der wichtigsten Komponenten der Dow-Theorie ist die „Panikphase“ während eines Bärenmarktes. Als langfristiger Investor sollte dich ein Bärenmarkt nicht in Panik versetzen, sondern du solltest ihn als Chance sehen, dich für die Zukunft zu rüsten, indem du dir einige deiner Lieblingsinvestitionen zu einem „verbilligten“ Preis holst. Deine Kostenbasis ist der durchschnittliche Preis, den du pro Aktie eines Unternehmens oder Fonds gezahlt hast. Die Möglichkeit, deine Kostenbasis während der Baisse zu senken, ist für Anleger/innen großartig, weil sie deinen Gewinn erhöht, wenn du die Aktien in der Zukunft verkaufst.

Nutze die Dow-Theorie, um Markttrends zu erkennen, aber nicht, um zu versuchen, den Markt zu timen. Warren Buffett hat es am besten gesagt: „Sei ängstlich, wenn andere gierig sind, und gierig, wenn andere ängstlich sind.“

Der Artikel Was man über die Dow-Theorie wissen sollte ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel wurde von Maurie Backman auf Englisch verfasst und am 24.09.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

