ADIDAS - Kleiner Ausbruchsversuch

adidas AG - WKN: A1EWWW - ISIN: DE000A1EWWW0 - Kurs: 187,460 € (XETRA)

Die adidas-Aktie stand in den letzten Monaten wie so viele andere Aktien auch massiv unter Druck. Am 04. August musste man im Hoch 336,25 EUR für eine Aktie auf den Tisch legen. Am 07. März 2022 war sie für 170,08 EUR zu haben. Mitte Mai gab es sie sogar kurzzeitig noch etwas billiger, nämlich für 165,80 EUR.

Seit diesem Tief erholt sich die Aktie. In den letzten Tagen war der noch offene Teil des Abwärtsgaps vom 06. Mai 2022 zwischen 186,82 und 187,12 EUR eine wichtige Hürde. Im heutigen Handel kratzt der Wert an diesem Widerstandsbereich und notiert gegen 14.00 Uhr knapp darüber.

Weitere Erholung möglich

Etabliert sich die adidas-Aktie über dem Widerstandsbereich zwischen 186,62 und 187,12 EUR, dann kann die Erholung der letzten Tage weitergehen. Ein Anstieg gen 220,80 EUR wäre dann möglich. Aber man sollte berücksichtigen, dass es sich bei der adidas-Aktie um einen Nachzügler handelt. Die Aktie zeigt also in der am Markt (Dax) laufenden Erholung seit Anfang März eine deutliche Schwäche.

Sollte die Aktie allerdings unter das Aufwärtsgap vom Montag, also unter 175,56 EUR abfallen, dann droht ein erneuter Rückfall auf 170,08 EUR und 165,80 EUR.

Fazit: Die adidas-Aktie hat die Chance, ihre Erholung der letzten Tage fortzusetzen und könnte dabei ihren relativen Rückstand zum Dax etwas aufholen.

adidas

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)