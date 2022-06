Pressestimme: 'Neue Presse' zu Corona-Debatte

COBURG (dpa-AFX) - "Neue Presse" zu Corona-Debatte:

"Der Streit in der Ampel-Koalition darüber ist unwürdig. Es geht weniger um die Fragen von Liberalität oder Restriktion, es geht - einmal mehr in der Corona-Krise - um die Fragen von Leben und Tod. Sie haben sich hinzusetzen und über Parteigrenzen hinweg zu verständigen, wie man im Herbst einen Weg im Umgang mit dem Virus findet. Das muss Politik jetzt liefern. Eitelkeiten Einzelner sind völlig fehl am Platz."/al/DP/he