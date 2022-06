DGAP-News: Enapter liefert 96 AEM-Elektrolyseure an Kooperationspartner Wilo (deutsch)

Enapter liefert 96 AEM-Elektrolyseure an Kooperationspartner Wilo ^ DGAP-News: Enapter AG / Schlagwort(e): Sonstiges Enapter liefert 96 AEM-Elektrolyseure an Kooperationspartner Wilo 08.06.2022 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- PRESSEMITTEILUNG Enapter liefert 96 AEM-Elektrolyseure an Kooperationspartner Wilo - Wilopark in Dortmund wird um H2-Powerplant erweitert - Mit dem H2-Powerplant schafft die Wilo Gruppe die Grundlage für eine autarke, dezentrale und regenerative Energieversorgung im neuen Firmensitz mit Verwaltung und Produktion - Grüner Wasserstoff aus Enapter-Geräten wird im ersten Schritt für Notstrom- und Netzersatzversorgung genutzt - Erweiterung zur autarken Energieversorgung vorgesehen Berlin, 08. Juni 2022. Die Enapter AG (ISIN:DE000A255G02) liefert im Rahmen einer Kooperation mit der Wilo Gruppe 96 AEM-Elektrolyseure zur Energieversorgung der Firmenzentrale Wilopark in Dortmund mit grünem Wasserstoff. Die Wilo Gruppe ist einer der weltweit führenden Premiumanbieter von Pumpen und Pumpensystemen für die Gebäudetechnik, die Wasserwirtschaft und die Industrie. Die H2-Powerplant wird durch eine eigene Photovoltaikanlage gespeist. Es ist geplant, dass das modulare System auf Basis der AEM-Elektrolyseure von Enapter jährlich bis zu 10 Tonnen grünen Wasserstoff produziert. Im ersten Schritt wird die H2-Powerplant als Pilotanlage Notstrom- bzw. Netzersatzversorgung für die Firmenzentrale von Wilo bereitstellen. In einer Erweiterungsstufe soll dann die Anlage eine autarke Stromversorgung erlauben. "Die Kooperation mit Wilo wird in der Praxis zeigen, wie man dezentral und frei skalierbar in der Industrie mit grünem Wasserstoff einen signifikanten Beitrag zur Dekarbonisierung erreichen kann. Wir freuen uns sehr, dieses Vorzeigeprojekt gemeinsam mit Wilo zu realisieren. Zumal Wilo mit seiner Pumpentechnologie ein ganz wichtiger Partner in der entstehenden Wasserstoffindustrie sein wird", so Sebastian-Justus Schmidt, CEO von Enapter, zur Umsetzung der Kooperation. Über Enapter Enapter ist ein innovatives Energietechnologieunternehmen, das hocheffiziente Wasserstoffgeneratoren - sogenannte Elektrolyseure - herstellt, um fossile Brennstoffe zu ersetzen und so die Energiewende global voranzutreiben. Die patentierte und bewährte Anion Exchange Membrane (AEM) Technologie ermöglicht die Massenproduktion von kostengünstigen Plug&Play-Elektrolyseuren für grünen Wasserstoff in jedem Maßstab. Die modularen Systeme werden bereits heute in 49 Ländern unter anderem in den Bereichen Energie, Mobilität, Industrie, Heizung und Telekommunikation eingesetzt. Enapter hat Niederlassungen in den USA, Europa und Asien. Die Enapter AG ist gelistet im regulierten Markt der Börsen Frankfurt und Hamburg, WKN: A255G0 Über Wilo Die Wilo Gruppe ist einer der weltweit führenden Premiumanbieter von Pumpen und Pumpensystemen für die Gebäudetechnik, die Wasserwirtschaft und die Industrie. In der vergangenen Dekade hat sich das Unternehmen vom Hidden zum Visible und Connected Champion entwickelt. Heute sind rund 8.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit für Wilo tätig. 2021 erzielte die Wilo Gruppe einen Umsatz von zirka 1,65 Milliarden Euro. Mehr über Wilo unter www.wilo.com. Weiterführende Informationen: Website: https://www.enapter.com Twitter: https://twitter.com/Enapter Linkedin: https://www.linkedin.com/company/enapter/ Facebook: https://www.facebook.com/enapterenergystorage Kontakt Finanz- und Wirtschaftspresse: Ralf Droz / Doron Kaufmann edicto GmbH Tel.: +49 (0) 69 90 55 05-54 E-Mail: enapter@edicto.de --------------------------------------------------------------------------- 08.06.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Enapter AG Reinhardtstr. 35 10117 Berlin Deutschland E-Mail: info@enapterag.de Internet: www.enapterag.de ISIN: DE000A255G02 WKN: A255G0 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1370761 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 1370761 08.06.2022 °