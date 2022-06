MICROSOFT - Schreibt die Bullen nicht ab!

Microsoft Corp. - WKN: 870747 - ISIN: US5949181045 - Kurs: 272,180 $ (Nasdaq)

Die Erholung der Aktie von Microsoft konnte Mitte Mai direkt an der Supportzone um 250,00 USD begonnen und damit auch die Abwärtstrendphase seit Anfang April gestoppt werden. Der übergeordnete Abwärtstrend des letzten halben Jahres bleibt vom Anstieg über 263,19 USD und dem jüngst gelungenen Erreichen des Widerstands bei 276,05 USD aber unangetastet.

Bullische Flagge als Erholungs-Beschleuniger

Doch knapp unter der Hürde bildet sich seit ein paar Tagen eine bullische Flaggenformation aus, die in Kürze nach Norden verlassen und damit auch der Widerstand bei 276,05 USD überwunden werden dürfte. Das Nasdaq-Schwergewicht könnte in der Folge weiter bis 285,00 USD und später bis an das Zwischenhoch von Anfang Mai bei 290,88 USD steigen. Dort verläuft auch die übergeordnete Abwärtstrendlinie, die zusammen mit dem Widerstand bei 296,28 USD eine derzeit noch schwer zu überwindende Hürde darstellt. Sollte aber ein Ausbruch gelingen, wäre ein starkes Kaufsignal mit einem ersten Ziel bei 315,12 USD aktiv.

Vor einem Ausbruch über 276,05 und 277,69 USD könnte es allerdings noch zu einem zweiten Rücklauf an die Supportmarke bei 263,19 USD kommen, der die Erholung aber nicht infrage stellen würde. Vielmehr könnte dort ebenfalls ein Kaufimpuls einsetzen, der über die kurzfristigen Hochs führt.

Unter 260,00 USD wäre dagegen Vorsicht angebracht, da in diesem Fall die Chance auf einen schnellen Anstieg über 276,05 USD zunichtegemacht wäre und ein erneuter Abverkauf bis 250,02 und 252,94 USD folgen dürfte.

Charttechnisches Fazit: Die Bullen arbeiten bei der Aktie von Microsoft an der Fortsetzung der Erholung in Richtung 285,00 und 290,88 USD. Doch erst über 296,28 USD wäre der große Abwärtstrend seit November gestoppt.

Microsoft Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)