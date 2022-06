Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Boris Johnson

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Boris Johnson:

"Großbritannien wird sich in wohl nicht allzu weiter Ferne einen neuen Premierminister suchen müssen. Denn der amtierende Boris Johnson hat zwar einen Misstrauensantrag seiner eigenen Tories - knapp - überstanden. Doch die wichtigste Währung, die es in der Politik gibt, nämlich das Vertrauen, die hat Johnson durch seine Lügen und Ausflüchte in der "Party-Gate-Affäre" restlos entwertet. Auch die treuesten Gefolgsleute werden sich von ihm abwenden, sobald sich dazu die Möglichkeit ergibt. Und diese Möglichkeit tritt ein, wenn ein Nachfolger gefunden ist, der den Machterhalt der Tories sichert. (...) Allerdings gehört zur Gutgläubigkeit auch immer einer, der daran glauben will. Das zeigt auch Johnsons großer Wahlerfolg. Sollte der - erwartungsgemäß - Ende Juni bei den Nachwahlen ausfallen, sind Johnsons Tage wohl wirklich gezählt."/al/DP/he