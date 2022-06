Pressestimme: 'Frankfurter Neue Presse' zu IfW-Corona-Studie

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Neue Presse" zu IfW-Corona-Studie:

"Die Studie des Instituts für Weltwirtschaft zeigt, dass viele Corona-Maßnahmen tatsächlich Einfluss haben. Demnach sind Schulschließungen, Informationskampagnen, Homeoffice und Kontaktnachverfolgung besonders sinnvoll für den Infektionsschutz. Ob das allerdings die Daten sind, die die FDP in politisches Handeln umsetzen möchte, ist zu bezweifeln. Und natürlich gilt es, Abwägungen zu treffen. Wer etwa Schulschließungen vermeiden will, muss an anderer Stelle umso dringender handeln - und jetzt die Weichen für ein Infektionsschutzgesetz stellen, das im Herbst etwa die FFP2-Maskenpflicht in Innenräumen bei Bedarf schnell wieder ermöglicht, Impfen und Testen vorsieht. Wer dagegen vorgeblich auf Daten wartet, aber im Grunde nur verzögern will, handelt verantwortungslos."