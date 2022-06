Terex zahlt Quartalsdividende aus

Der amerikanische Baumaschinenhersteller Terex Corporation (ISIN: US8807791038, NYSE: TEX) wird am heutigen Dienstag eine Quartalsdividende von 13 US-Cents je Aktie ausschütten. Record date war der 6. Juni 2022.

Terex zahlt auf das Jahr hochgerechnet 0,48 US-Dollar an die Aktionäre. Beim derzeitigen Börsenkurs von 28,36 US-Dollar (Stand: 20. Juni 2022) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 1,83 Prozent.

Das Unternehmen mit Sitz in Westport, Connecticut, ist ein Hersteller von Baumaschinen, Arbeitsbühnen und Krane. Darüber hinaus ist Terex in der Materialaufbereitung, dem Bergbau sowie Straßenbau tätig. Im ersten Quartal (31. März) des Jahres 2022 lag der Umsatz bei 1 Mrd. US-Dollar nach 864,2 Mio. US-Dollar im Vorjahr, wie bereits am 28. April 2022 berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 51,9 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 40,1 Mio. US-Dollar im Vorjahr.

Die Aktie liegt seit Jahresanfang 2022 auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street mit 35,47 Prozent im Minus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 1,97 Mrd. US-Dollar (Stand: 20. Juni 2022).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de