Einhell lädt zur virtuellen Hauptversammlung

Die Einhell Germany AG (ISIN: DE0005654933) wird an diesem Freitag ihre virtuelle Hauptversammlung abhalten. Einhell will den Aktionären für das Geschäftsjahr 2021 eine Dividende von 2,60 Euro je Vorzugsaktie (Vorjahr: 2,20 Euro) und von 2,54 Euro (Vorjahr: 2,14 Euro) je Stammaktie ausbezahlen. Damit wird die Dividende je Vorzugsaktie um knapp 18 Prozent erhöht.

Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 156,60 Euro je Vorzugsaktie entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 1,66 Prozent. Der Einhell-Konzern konnte im 1. Quartal 2022 Umsatzerlöse in Höhe von 292,3 Mio. Euro im Vergleich zu 229,6 Mio. Euro im Vorjahr erzielen. Dabei sei die neu akquirierte Tochtergesellschaft Outillages King Canada seit dem 1. März 2022 erstmals in den Umsätzen mit ca. 3,3 Mio. Euro enthalten, wie am 7. April weiter mitgeteilt wurde. Das Ergebnis vor Ertragsteuern betrug im 1. Quartal 2022 24,61 Mio. Euro (Vorjahr: 17,49 Mio. Euro). Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,60 Euro (Vorjahr: 3,30 Euro).

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 betrug der Konzernumsatz 927,4 Mio. Euro gegenüber 724,7 Mio. Euro im Vorjahr. Das Ergebnis vor Ertragsteuern betrug im Jahr 2021 81,8 Mio. Euro (Vorjahr: 56,4 Mio. Euro). Die Umsatzrendite lag 2021 bei 8,8 Prozent (Vorjahr: 7,8 Prozent). Das Ergebnis je Aktie erhöhte sich im Jahr 2021 auf 15,5 Euro (Vorjahr: 10,9 Euro).

Für das Geschäftsjahr 2022 geht der Konzern weiterhin von einem prognostizierten Umsatz von 1,05 Mrd. Euro sowie einer Rendite vor Steuern von ca. 8,5 – 9,0 Prozent aus.

Einhell mit Sitz in Landau an der Isar wurde 1964 gegründet und ist ein Hersteller von Werkzeugen rund um Haus und Garten. Der Konzern beschäftigt weltweit rund 1.948 Mitarbeiter.

Redaktion MyDividends.de