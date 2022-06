onvista Mahlzeit: Unterm Strich ist im Dax nichts passiert - Valneva, Vulcan Energy sowie Siemens Energy ziehen große Partner an Land - Zalando und Nordex verschrecken die Anleger weiter

Man mag es kaum glauben, aber trotz des mehrfachen Abtauchens unter die Marke von 13.000 Punkten hat es der Dax geschafft die vergangene Woche nur mit einem minimalen Minus von 0,06 Prozent zu beenden. Dabei konnte einem in den vergangenen 5 Handelstagen schon Angst und Bange werden. Unterm Strich war die Woche aber nicht so schlimm, wie sie sich angefühlt hat.

Im Mittelpunkt standen diese Woche wieder die Notenbanken. Jerome Powell und Christine Lagarde meldeten sich beide zu Wort. Beide ließen keinen Zweifel daran aufkommen, dass sie die Leitzinsen erhöhen werden und beide konnte nicht sagen, dass die neue Politik der Notenbanken nicht in eine Rezession führt. Powell und Lagarde hoffen zwar nicht, dass es so kommt, ausschließen konnten sie es aber auch nicht. An den Märkten am das nicht gut an.

Valneva und Vulcan Energy beeindruckte das allerdings nicht. Die beiden Unternehmen konnte sich namhafte Partner an ihre Seite holen und die Anleger griffen beherzt zu. Valaneva konnte Pfizer für sich gewinnen und Vulcan zählt jetzt neben VW und Renault auch Stellantis zu seinen Partnern.

Einen großen Partner konnte auch Siemens Energy an Land ziehen. Der MDax-Konzern gründete ein Joint-Venture mit Air Liquide. Zusammen wollen jetzt beide Partner eine wichtige Rolle auf dem Wasserstoff-Markt spielen. Für einige Aktien aus der Branche war das keine gute Nachricht.

Die Woche im Rückblick mit Mahlzeit:

Freitag: Dax müht sich über 13.000 - Vulcan Energy, Zalando, Verbio und Manager Magazin sägt am Stuhl von SAP- Chef Klein

Donnerstag: Powell beruhigt die Märkte nicht - Tesla, Crowdstrike, Siemens Energy und wird es jetzt für Nel doppelt und dreifach schwerer?

Mittwoch: Dax wieder unter Druck - Rivian, Daimler Truck, Hugo Boss und Stahlwerte nach Studie von JPMorgan schwer unter Druck

Dienstag: Dax tastet sich weiter vor - Post, K+S, FlatexDegiro und bei Nordex reißen die schlechten Nachrichten nicht ab

onvista Mahlzeit: Dax bleibt verhalten - Carnival, Bayer, Telekom und Pfizer haucht Valneva-Aktie neues Leben ein!

Viel Spaß beim Anschauen!