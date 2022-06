AIRBNB - Neues Allzeittief droht

Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01 - WKN: A2QG35 - ISIN: US0090661010 - Kurs: 93,930 $ (Nasdaq)

Die Aktie von Airbnb befindet sich seit ihrem Allzeithoch bei 219,94 USD vom 11. Februar 2021 in einer Abwärtsbewegung. Am 09. Mai 2022 durchbrach die Aktie ihr bis dahin gültiges Allzeittief bei 123,00 USD vom 15. Dezember 2020. Über eine Zwischenstation bei 103,74 USD fiel die Aktie am 16. Juni 2022 auf 90,09 USD.

In den letzten Tagen lief der Wert zwischen dem Widerstand bei 103,74 USD und dem Allzeittief bei 92,09 USD seitwärts. Gestern fiel er auf das Rekordtief zurück und verteidigte dieses. Im vorbörslichen Handel wird die Aktie heute allerdings unter 92,09 USD gehandelt.

Verkaufswelle kann weitergehen

Sollte sich der vorbörsliche Durchbruch durch 92,09 USD bestätigen, kann die Abwärtsbewegung in der Airbnb-Aktie weitergehen. Nach unten wäre damit viel Spielraum. Die nächsten möglichen Ziele lägen bei 81,19 USD und bei 72,70 USD. Im Falle einer Ausdehnung könnte es sogar zu Abgaben in Richtung 51,88 USD kommen.

Damit sich das Chartbild ein wenig aufhellt, müsste die Aktie per Tagesschlusskurs über 103,74 USD ausbrechen. Dann wäre eine Erholung bis 123,00-125,51 USD möglich. Eine Trendwende wäre damit aber noch lange nicht geschafft.

Fazit: Die Airbnb-Aktie befindet sich in einer intakten Abwärtsbewegung. Innerhalb dieser könnte es kurzfristig zu einem weiteren und größeren Rutsch kommen.

Zusätzlich lesenswert:

RWE - Hier gibt es die nächsten Chancen

Düstere Entwicklung bei den Immobilienaktien

DAX am Mittag - Die Bullen leiden gewaltig

Airbnb Inc.- Aktie

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)