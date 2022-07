AIXTRON - Topbildung nimmt Form an

AIXTRON SE - WKN: A0WMPJ - ISIN: DE000A0WMPJ6 - Kurs: 22,280 € (XETRA)

Bis in den Mai hinein sah es so aus, als könnte die Gesamtmarktschwäche der Aktie des Anlagenbauers Aixtron nichts anhaben. Inzwischen scheint die brachiale Underperformance des US-Chipsektors als einer der wichtigsten Kunden aber auch Aixtron zu belasten. Charttechnisch braut sich ein Unwetter zusammen.

Geben die Bullen auf?

Noch im Juni schafften es die Käufer, den Wert im Bereich wichtiger Zwischentiefs um 22,20 EUR zu stabilisieren und eine Gegenbewegung einzuleiten. Diese korrigierte die zuvor absolvierte Abwärtsbewegung aber nur zur Hälfte. Es folgte in den vergangenen Tagen ein weiterer heftiger Kursrutsch. Die Tiefs um 22,20 EUR stehen unter Beschuss.

Bricht die Aktie diesen Support und etabliert sich darunter, drohen kurzfristig weitere Abgaben in Richtung des EMA200 bei 21,50 EUR. Dort könnte es kurzzeitig zu Stabilisierungsversuchen kommen. Gibt der Technologietitel anschließend auch diesen Support auf, könnte er mittelfristig in Richtung 19,69 bis 19,49 EUR abrutschen. Dort notiert ein wichtiges Ausbruchslevel.

Gegenbewegungen treffen im Bereich des EMA50 knapp unter 24 EUR auf einen Widerstand. Erst über dem Zwischenhoch bei 25,36 EUR wäre die kurzfristige Abwärtsbewegung unterbrochen.

Fazit: Die Aixtron-Aktie gerät immer mehr in einen Abwärtsstrudel. Festigt sich die Trendumkehr im Chart, werden Kursabgaben in den Bereich von 19,50 EUR wahrscheinlich.

Jahr 2021 2022e* 2023e* Umsatz in Mio. EUR 428,95 483,92 553,19 Ergebnis je Aktie in EUR 0,85 0,83 1,03 Gewinnwachstum -2,35 % 24,10 % KGV 26 26 21 KUV 5,7 5,1 4,4 PEG neg. 0,9 Dividende je Aktie in EUR 0,30 0,29 0,32 Dividendenrendite 1,37 % 1,32 % 1,46 % *e = erwartet, Berechnungen basieren bei

US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Aixtron-Aktie

Ich trade seit einiger Zeit nur mehr über Guidants. Denn dort analysiere ich auch meine Basiswerte. Der Handel ist kinderleicht. Über Guidants mit dem Broker verbinden, Session TAN vergeben und loslegen! Ohne Mehrkosten und mit einer spürbaren Zeitersparnis! Alle Infos zum Handel über Guidants erfahren Sie hier. Schauen Sie sich in diesem Zusammenhang unbedingt auch unseren neuen Zertifikate-Modus im Charting an. So leicht ging Derivate-Trading noch nie von der Hand!

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)