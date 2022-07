AIXTRON - Das ist wirklich stark!

AIXTRON SE - WKN: A0WMPJ - ISIN: DE000A0WMPJ6 - Kurs: 24,050 € (XETRA)

Nach dem geradlinigen Anstieg von Ende Februar bis Ende Mai bildete die Aktie von Aixtron eine bärische Schulter-Kopf-Schulter-Formation aus, die mit einem Einbruch unter 22,30 EUR Anfang Juli aktiviert wurde. Allerdings wurde bereits kurz vor dem von meinem Kollegen Bastian Galuschka anvisierten Unterstützungsbereich um 19,49 EUR ein Konter gestartet, der das frische Verkaufssignal direkt wieder negierte. Wie schon in der letzten Analyse auf meinem Guidantsstream angenommen, hatten die Bullen die Verkäufer auf das sprichwörtliche Glatteis führen können und sorgten in der Folge eine steile Erholung, die unmittelbar wieder über die Hürde bei 22,30 EUR und an die kurzfristige Abwärtstrendlinie am Widerstand bei 23,90 EUR führte.

Auf diesem Niveau könnte es jetzt zu einer leichten Korrektur kommen, ehe der nächste zentrale Widerstand bei 25,36 EUR angesteuert werden dürfte. Bei der derzeitigen Dynamik ist ein Anstieg über die Hürde sehr wahrscheinlich und könnte direkt an das bisherige Rallyhoch bei 28,18 EUR reichen. Selbst ein kurzer „Ausflug“ bis 29,50 EUR wäre dann möglich.

Auf der Unterseite wäre zwar einiges an Platz für eine ausgeprägte Gegenbewegung, ehe der nächste Kaufimpuls folgen dürfte. Doch erst bei einem deutlichen Bruch der Unterstützung bei 22,30 EUR wäre der Aufwärtsimpuls der letzten Tage infrage zu stellen und ein erneuter Einbruch bis 20,48 und 19,48 EUR zu erwarten.

Charttechnisches Fazit: Das enorme Momentum spricht für eine zeitnahe Fortsetzung des Anstiegs und könnte die Aixtron-Aktie schon in Kürze über 25,36 EUR bis zum Jahreshoch bei 28,18 EUR antreiben.

Aixtron Chartanalyse (Tageschart)

Passende Hebelprodukte auf Aixtron direkt im Aixtron-Chart auswählen und sofort kaufen bzw. verkaufen? Das geht! Mit dem neuen KO-Zertifikate-Modus auf Guidants.

Traden Sie schon via Guidants? Ob Ihr Broker verfügbar ist, erfahren Sie hier!

Eine ausführliche Anleitung zum (Hebelprodukt-)Handel aus dem Chart finden Sie auch hier.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)