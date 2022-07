onvista Mahlzeit: Zwischen 12 und 13.000 ist weiterhin alles möglich - Musk lacht Twitter aus, Buffett kann die Finger nicht von Occidental lassen und Mercedes holt sich Tencent ins Boot

Von 12 bis 13.000 Punkten ist im Dax diese Woche wieder alles möglich. Es gibt erneut sehr viele Variable, die sich sowohl positiv als auch negativ auf den deutschen Leitindex auswirken können. Die Sorge um die Gas-Lieferungen aus Russland sind so ein Thema. Wie geht es in 10 Tagen weiter, wenn die Wartungsarbeiten an der Pipeline Nord Stream 1 abgeschlossen sind? Dann kommen in dieser Woche frische Inflationsdaten aus den USA. Liegen sie über oder den Erwartungen? Dementsprechend dürfte die Reaktion an den Märkte ausfallen. Und dann starten die Banken in die Berichtssaison. Fallen die Zahlen schlechter oder besser aus als die Schätzungen? Auch hier werden die Märkte entweder feiern oder sich ärgern. Wie sollten Anleger damit jetzt umgehen?

Das Buch "Musk und die Twitter-Übernahme" schreibt das nächste Kapitel. Es dürfte bei weitem nicht das letzte sein. Jetzt sind die Gerichte am Zug und selbst wenn diese eine Entscheidung getroffen haben, dann muss das dies nicht das letzte Kapitel sein. Wie hoch ist das Risiko für die Twitter-Aktien?

Heute war es dann soweit. Auch Mercedes hat seine Absatzzahlen für das zweite Quartal veröffentlicht. Wie auch BMW und VW verzeichnen die Stuttgarter einen Rückgang. Damit sind die Autobauer heute einmal mehr unter Druck. Aber die Absatzzahlen sind eigentlich nicht die wichtigste Nachricht bei Mercedes heute. Das die Schwaben auf dem chinesischen Markt jetzt mit Tencent kooperieren, dass könnte in der Zukunft wirklich einen Schub bringen - jetzt aufspringen?

Themen der heutigen Sendung: Dax, Twitter, AMC, Occidental, Dufry, Autogrill, Mercedes, Tencent, Airbus, Tops&Flops, Nordex, Elringklinger, Musterdepot, Fr. Vorwerk, SFC Energy, Fielmann, Coloplast & Zuschauerfragen