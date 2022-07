GOLDMAN SACHS - Nummer 2 im Dow Jones mit Kurssprung nach Zahlen

The Goldman Sachs Group Inc. - WKN: 920332 - ISIN: US38141G1040 - Kurs: 293,870 $ (NYSE)

Nach UnitedHealth scheint heute auch die Nummer 2 im Dow Jones, Goldman Sachs, den Markt mit dem Quartalsbericht zu überzeugen. Die Aktie springt um über 4 % nach oben.

Schlecht, aber besser als erwartet

Der Unterschied zu UnitedHealth: Die Zahlen der US-Großbank Goldman Sachs waren schlecht, aber deutlich besser, als er der Markt erwartet hatte. Verglichen mit dem Vorjahresquartal crashte der Gewinn je Aktie regelrecht um 48 % auf 7,73 USD. Analysten hatten aber sogar nur ein Ergebnis von 6,58 USD je Aktie prognostiziert. Der Umsatz gab ebenfalls deutlich um 23 % auf 11,86 Mrd. USD nach, lag aber 1 Mrd. USD über dem Marktkonsens. Gerade das Fixed-Income-Geschäft lief mit einem Umsatz von 3,61 Mrd. USD deutlich über Plan, während das Aktiengeschäft auf 2,86 Mrd. USD kam. Im Investmentbanking musste Goldman Sachs einen Umsatzrückgang um 41 % auf 2,14 Mrd. USD verkraften.

CEO David Solomon: "Wir haben solide Ergebnisse im zweiten Quartal abgeliefert. Kunden entschieden sich verstärkt für uns aufgrund unserer langjährigen Expertise und verlässlichen Ausführungen in diesen schwierigen Marktverhältnissen."

Analysten rechnen im laufenden Jahr mit einem Umsatz- und Ergebniseinbruch auf 46,22 Mrd. USD bzw. 34,26 USD je Aktie. 2023 wird wieder ein Anstieg bei Umsatz und Gewinn erwartet.

Aus charttechnischer Sicht könnte die Aktie heute die Marke von 309,41 USD erreichen. Sie muss sich darüber etablieren, um einen kleinen Boden in Richtung 329,72 USD abzuschließen. Kommt es in den kommenden Tagen dagegen wieder zu starken Abgaben, wäre unter 278,32 USD mit Verlusten in Richtung 270,62 und darunter 250,46 USD zu rehcnen.

Fazit: Kurzfristtrader achten bei der Aktie von Goldman Sachs auf das Kursverhalten im Bereich von 309,40 USD. Bis dato liegt noch keine abgeschlossene Bodenbildung vor.

Jahr 2021 2022e* 2023e* Umsatz in Mrd. USD 59,34 46,22 48,29 Ergebnis je Aktie in USD 59,45 34,26 37,68 KGV 5 9 8 Dividende je Aktie in USD 6,50 8,85 10,00 Dividendenrendite 2,12 % 2,89 % 3,26 % *e = erwartet

Goldman Sachs-Aktie

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)