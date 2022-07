Gewinne bis ins Closing - angetrieben durch den USD und die negative Stimmung.

Was die Wall Street am Dienstag angetrieben hat, war vor allem der schwächere US-Dollar. Ausserdem betont die Bank of America, dass die Stimmung der Investoren zu negativ sei. Nach Handelsende stehen die Ergebnisse von Netflix an.



