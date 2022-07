WOCHENVORSCHAU: Termine bis 2. August 2022

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 2. August

------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 20. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Hella, Jahreszahlen 07:00 NLD: Akzo Nobel, Q2-Zahlen 07:00 NLD: ASML Holding, Halbjahreszahlen 07:00 NOR: Aker ASA, Q2-Zahlen 07:00 SWE: Alfa Laval, Q2-Zahlen 07:00 SWE: Telia Company AB, Q2-Zahlen 07:00 SWE: Volvo Cars, Q2-Zahlen 08:00 DEU: Villeroy & Boch, Q2-Zahlen 08:00 EUR: Acea, Q2-Neuzulassungen von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben 08:00 SWE: SKF, Q2-Zahlen 11:30 FIN: Kone Oyj, Q2-Zahlen 11:30 NLD: ASM International, Halbjahreszahlen 12:45 USA: First Horizon, Q2-Zahlen 13:30 USA: Abbott Laboratories, Q2-Zahlen 22:00 USA: Alcoa, Q2-Zahlen 22:00 USA: Tesla Q2-Zahlen 22:05 USA: Qualtrics, Q2-Zahlen 22:30 USA: United Airlines Holdings, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Statistisches Bundesamt zu Frühindikator für den Außenhandel (Exporte in Nicht-EU-Staaten, vorläufige Ergebnisse), Juni 2022 08:00 DEU: Erzeugerpreise 06/22 08:00 GBR: Erzeugerpreise 06/22 08:00 GBR: Verbraucherpreise 06/22 10:00 EUR: Leistungsbilanz 05/22 13:00 USA: MBA Hypothekenanträge 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 07/22 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 06/22 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) CHN: Notenbank, Referenzzins für Bankkredite (LPR) SONSTIGE TERMINE 09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure Die Staatsanwaltschaft hat sie wegen manipulierter Abgaswerte bei Dieselmotoren des Betrugs angeklagt. Der Prozess soll bis Dezember 2022 dauern. 10:00 DEU: Deutsche Flugsicherung (DFS), Jahres-Pk (online und Präsenz), Langen 10:30 DEU: Online-Pk DIHK zu Fachkräfteeinwanderungsgesetz - Bilanz und Vorschläge aus Sicht der Unternehmen FRA: ab ca. 10:00 GBR: Farnborough Airshow mit Aufträgen, Produkt- und Markt-News von Airbus, Boeing, Embraer und ggf. anderen wie Lockheed Martin, MTU, Pratt & Whitney, CFM EUR: EU-Kommission stellt voraussichtlich Notfallplan für drohende Gaskrise vor ------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 21. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 CHE: ABB, Q2-Zahlen 06:45 CHE: Givaudan, Halbjahreszahlen 07:00 AUT: Bawag Group, Q2-Zahlen 07:00 CHE: Roche, H1-Umsatz 07:00 DEU: SAP, Q2-Zahlen (14.00 Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Sartorius, Q2-Zahlen (9.00 Pk) 07:00 DEU: Vodafone-Tochter Vantage Towers, Q1-Zahlen 07:00 FIN: Nokia, Q2-Zahlen 07:00 KOR: Hyundai Motor Q2-Zahlen 07:30 SWE: Saab, Q2-Zahlen 08:00 GBR: Anglo American, Q2-Produktionsbericht 08:00 SWE: Electrolux, Q2-Zahlen 08:30 FIN: UPM Kymmene, Q2-Zahlen 10:00 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Hauptversammlung (online) 12:00 USA: Dow, Q2-Zahlen 12:30 USA: AT&T, Q2-Zahlen 12:30 USA: KeyCorp, Q2-Zahlen 13:00 USA: Philip Morris International, Q2-Zahlen 13:00 USA: Travellers, Q2-Zahlen 13:30 USA: American Airlines, Q2-Zahlen (detailliert) 17:45 FRA: Dassault Aviation, Q2-Zahlen 18:00 CHE: Temenos Group, Q2-Zahlen 22:00 USA: Mattel, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:00 DEU: Bundesfinanzministerium, Monatsbericht 07/22 08:00 GBR: Nettoverschuldung Staatssektor 08:45 FRA: Geschäftsklimaindex 07/22 11:00 EUR: Öffentlicher Schuldenstand Q1/22 12:00 DEU: Bundesbank Monatsbericht 07/22 14:15 EUR: EZB-Notenbank-Entscheidung (14.45 Pk) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe 14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 07/22 16:00 USA: Index der Frühindikatoren 06/22 JPN: Notenbank-Entscheidung SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Bundesforschungsministerium stellt Wasserstoffatlas Deutschland vor ------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 22. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 05:00 CHE: Sika AG, Halbjahreszahlen 06:30 CHE: Schindler, Q2-Zahlen 07:00 CHE: Lonza, Halbjahreszahlen 07:00 FRA: Thales, Halbjahreszahlen 07:00 NOR: Norsk Hydro, Q2-Zahlen 07:30 FIN: Stora Enso, Q2-Zahlen 08:00 SWE: Svenska Cellulosa, Q2-Zahlen 08:00 SWE: Vattenfall, Q2-Zahlen 12:00 SWE: Autoliv, Q2-Zahlen 13:00 USA: American Express, Q2-Zahlen 13:30 USA: Verizon Communications, Q2-Zahlen AUT: Telekom Austria, Q2-Zahlen (detailliert) TERMINE KONJUNKTUR 01:00 GBR: GfK-Verbrauchervertrauen 07/22 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 06/22 09:15 FRA: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 07/22 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 07/22 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 07/22 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 07/22 (1. Veröffentlichung) 15:45 USA: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 07/22 (1. Veröffentlichung) EUR: Fitch Ratingüberprüfung Irland, Polen, Ungarn und Ukraine EUR: Moodys Ratingüberprüfung Bosnien und Herzegowina SONSTIGE TERMINE --- ------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 25. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 CHE: Kuehne & Nagel, Halbjahreszahlen 07:00 CHE: Julius Bär, Halbjahreszahlen 07:00 NLD: Philips, Halbjahreszahlen 07:30 FRA: Faurecia, Halbjahreszahlen 08:00 DEU: Atoss Software, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Vodafone Group 08:00 IRL: Ryanair, Q1-Zahlen 14:00 DEU: Linde, Hauptversammlung 22:00 NLD: NXP Semiconductors, Q2-Zahlen 22:00 USA: Whirlpool, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 07/22 15:00 BEL: Geschäftsklimaindex 07/22 14:30 USA: Chicago Fed Nat Activity Index 06/22 16:30 USA: Dallas Fed-Index Verarbeitendes Gewerbe 07/22 SONSTIGE TERMINE --- ------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 26. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 CHE: UBS, Halbjahreszahlen 07:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Halbjahreszahlen 07:00 CHE: SIG Combibloc, Halbjahreszahlen 07:00 DEU: Amadeus Fire, Halbjahreszahlen 07:00 FRA: Dassault Systemes, Halbjahreszahlen 07:00 ITA: Saipem, Halbjahreszahlen 07:00 NLD: Randstad, Q2-Zahlen 07:30 FRA: Remy Cointreau, Q1-Umsatz 08:00 DEU: Wintershall Dea, Q2-Zahlen (Call 8.30 h) 08:00 GBR: Unilever, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Easyjet, Q3 Trading Update 12:00 USA: General Motors, Q2-Zahlen 12:00 USA: UPS, Q2-Zahlen 12:30 USA: General Electric, Q2-Zahlen 12:30 USA: 3M, Q2-Zahlen 12:55 USA: Coca-Cola, Q2-Zahlen 12:55 USA: Raytheon, Q2-Zahlen 13:00 USA: McDonalds, Q2-Zahlen 13:30 USA: Kimberly-Clark, Q2-Zahlen 17:45 FRA: Lagardere, Halbjahreszahlen 17:45 FRA: Michelin, Halbjahreszahlen 17:45 FRA: LVMH, Halbjahreszahlen 18:00 FRA: Klepierre, Halbjahreszahlen 18:00 FRA: Valeo, Halbjahreszahlen 19:00 DEU: Deutsche Börse, Q2-Zahlen 22:01 USA: Microsoft, Q4-Zahlen 22:01 USA: Texas Instruments, Q2-Zahlen 22:05 USA: Mondelez International, Q2-Zahlen 22:05 USA: Alphabet, Q2-Zahlen 22:10 USA: Visa, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 09:00 SPA: Erzeugerpreise 06/22 15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 05/22 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 07/22 16:00 USA: Neubauverkäufe 06/22 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 07/22 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 10:00 DEU: Auftakt Verhandlung des Bundesverfassungsgerichts zum 750 Milliarden Euro schweren Corona-Wiederaufbaufonds der EU DEU: Biofach/Vivaness 2022 (bis 29.07.) ------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 27. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 CHE: Holcim, Q2-Zahlen 06:45 CHE: Credit Suisse, Q2-Zahlen 07:00 DEU: BASF, Halbjahreszahlen (detailliert) (Presse-Call 8.00 h, Analysten-Call 10.00 h) 07:00 DEU: DWS, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Software, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Deutsche Bank, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Mercedes-Benz Group AG, Q2-Zahlen 07:00 ITA: UniCredit, Halbjahreszahlen 07:00 NOR: Equinor, Q2-Zahlen 07:00 PRT: EDP Renovaveis, Q2-Zahlen 07:15 LUX: Eurofins Sientific, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Hochtief, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Telefonica Deutschland, Q2-Zahlen 07:30 FRA: Danone, Halbjahreszahlen 07:30 FRA: Vallourec, Halbjahreszahlen 07:30 NLD: KPN, Halbjahreszahlen 08:00 DEU: MTU Aero Engines, Q2-Zahlen (Call 9.30 h) 08:00 DEU: Puma, Q2-Zahlen (Analysten-Call 15.00 h) 08:00 FRA: Atos, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: British American Tobacco, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Rio Tinto, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: GSK, Q2-Zahlen 08:00 GBR: Wizz Air, Q1-Zahlen 08:15 ESP: Iberdrola, Halbjahreszahlen 12:00 USA: Spotify, Q2-Zahlen 13:00 USA: T-Mobile, Q2-Zahlen (Call 14.00 h) 13:00 USA: Bristol Myers Squibb, Q2-Zahlen 13:00 USA: Kraft Heinz, Q2-Zahlen 13:30 USA: Boeing, Q2-Zahlen 14:00 DEU: Deutsche Börse, Analysten-Call zu den Q2-Zahlen 17:45 ESP: Endesa, Halbjahreszahlen 17:45 FRA: Airbus Group, Halbjahreszahlen 17:45 FRA: Carrefour, Halbjahreszahlen 17:45 FRA: Kering, Halbjahreszahlen 17:45 NLD: Universal Music Group, Q2-Zahlen 18:00 FRA: Saint-Gobain, Halbjahreszahlen 22:00 USA: Align Technology, Q2-Zahlen 22:00 USA: Ford Motor Co, Q2-Zahlen 22:03 USA: Qualcomm, Q3-Zahlen 22:05 USA: Meta, Q2-Zahlen 22:05 NLD: Qiagen, Q2-Zahlen 22:15 USA: Ford Motor, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: GfK-Verbrauchvertrauen 08/22 08:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen 06/22 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 07/22 10:00 EUR: EZB Geldmenge M3 06/22 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 06/22 14:30 USA: Handelsbilanz 06/22 14:30 USA: Lagerbestände Einzel- und Großhandel 06/22 16:00 USA: Hausverkäufe 06/22 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) 20:00 USA: Notenbank-Entscheidung (20.30 Pk) SONSTIGE TERMINE 09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure Die Staatsanwaltschaft hat sie wegen manipulierter Abgaswerte bei Dieselmotoren des Betrugs angeklagt. Der Prozess soll bis Dezember 2022 dauern. 10:00 DEU: Abschluss Verhandlung des Bundesverfassungsgerichts zum 750 Milliarden Euro schweren Corona-Wiederaufbaufonds der EU ------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 28. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 01:40 KOR: Samsung Electronics, Q2-Zahlen (detailliert) 07:00 AUT: OMV, Q2-Zahlen 07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Halbjahreszahlen 07:00 BEL: Solvay, Halbjahreszahlen 07:00 BEL: UCB, Halbjahreszahlen 07:00 CHE: Clariant, Halbjahreszahlen 07:00 CHE: STMicro, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Wacker Chemie, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Takkt, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Kion, Q2-Zahlen 07:00 DEU: HeidelbergCement, Q2-Zahlen (10.00 h Pressecall, 14.00 h Analystencall) 07:00 DEU: Nemetschek, Q2-Zahlen 07:00 ESP: Banco Santander, Halbjahreszahlen 07:00 FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Halbjahreszahlen 07:00 FRA: Safran, Halbjahreszahlen 07:00 LUX: ArcelorMittal, Halbjahreszahlen 07:15 CHE: Nestle, Halbjahreszahlen 07:15 FRA: Rexel, Halbjahreszahlen 07:20 FRA: Air Liquide, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Volkswagen, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Traton, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Drägerwerk, Q2-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: Aixtron, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Baader Bank, Halbjahreszahlen 07:30 ESP: Ferrovial, Halbjahreszahlen 07:30 ESP: Telefonica, Halbjahreszahlen 07:30 FRA: Casino Guichard Perrachon, Halbjahreszahlen 07:30 FRA: Orange, Halbjahreszahlen 07:30 FRA: Sanofi, Q2-Zahlen 07:30 FRA: Accor, Q2-Zahlen 07:30 FRA: EdF, Halbjahreszahlen 07:30 FRA: Schneider Electric, Halbjahreszahlen 07:30 LUX: Befesa, Q2-Zahlen 08:00 AUT: Verbund, Q2-Zahlen 08:00 DEU: Washtec, Q2-Zahlen 08:00 DEU: LPKF, Q2-Zahlen 08:00 ESP: Repsol, Halbjahreszahlen 08:00 FRA: Totalenergies, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Anglo American, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Barclays, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: BT Group, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: BAE Systems, Hauptversammlung 08:00 GBR: Centrica, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Diageo, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: National Express, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Rentokil Initial, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Relx, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Shell, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Smith & Nephew, Halbjahreszahlen 08:00 NLD: Stellantis, Halbjahreszahlen 08:30 DEU: PSI Software, Halbjahreszahlen 10:00 DEU: Vantage Towers, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: Deutsche Bahn, Halbjahres-Pk mit CEO Richard Lutz 12:00 DEU: Linde, Q2-Zahlen (Call 15.00 h) 12:30 USA: Honeywell, Q2-Zahlen 12:30 USA: Merck & Co, Q2-Zahlen 12:45 USA: Southwest Airlines, Q2-Zahlen 12:45 USA: Pfizer, Q2-Zahlen 13:00 ITA: Banca Generali, Q2-Zahlen 13:00 ITA: De Longhi, Halbjahreszahlen 13:00 SWE: Securitas AB, Q2-Zahlen 13:00 USA: International Paper, Q2-Zahlen 13:30 ITA: Prada, Halbjahreszahlen 14:00 USA: Mastercard, Q2-Zahlen 14:00 NLD: Qiagen, Online-Pk zu Q2-Zahlen 17:45 FRA: Capgemini, Halbjahreszahlen 17:45 ITA: Leonardo, Halbjahreszahlen 17:45 NLD: Euronext, Halbjahreszahlen 18:00 FRA: L' Oréal, Halbjahreszahlen 18:00 ITA: Enel, Halbjahreszahlen 18:00 FRA: Vivendi, Halbjahreszahlen 18:30 FRA: Korian, Halbjahreszahlen 22:00 FRA: SCOR, Halbjahreszahlen 22:02 USA: Intel, Q2-Zahlen 22:30 USA: Apple, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 06:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 07/22 08:45 FRA: Erzeugerpreise 06/22 10:00 DEU: Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg, Hessen 07/22 10:00 ITA: Industrieumsatz 05/22 11:00 EUR: Industrie- und Wirtschaftsvertrauen 07/22 11:00 EUR: Geschäftsklima 07/22 14:00 DEU: Verbraucherpreise 07/22 14:30 USA: BIP Q2/22 (1. Veröffentlichung) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) DEU: ifo Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland SONSTIGE TERMINE --- ------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 29. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 CHE: Sulzer, Halbjahreszahlen 06:00 GBR: HSBC Holdings, Halbjahreszahlen 06:20 GBR: Standard Chartered, Q2-Zahlen 06:30 ESP: CaixaBank, Halbjahreszahlen 07:00 AUT: ams-Osram AG, Halbjahreszahlen 07:00 CHE: Swiss Re, Halbjahreszahlen 07:00 DEU: Fuchs Petrolub, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Siltronic, Q2-Zahlen 07:00 ESP: BBVA, Halbjahreszahlen 07:00 FRA: BNP Paribas, Halbjahreszahlen 07:00 FRA: EssilorLuxottica, Halbjahreszahlen 07:00 NLD: Signify, Q2-Zahlen 07:15 FRA: Air France-KLM, Q2-Zahlen 07:30 AUT: Andritz AG, Q2-Zahlen 07:30 BEL: Umicore, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Koenig & Bauer, Halbjahreszahlen 07:30 FRA: Legrand, Halbjahreszahlen 07:30 FRA: Renault, Halbjahreszahlen 07:30 FRA: Vinci, Halbjahreszahlen 07:45 ESP: Amadeus IT, Q2-Zahlen 08:00 CHE: Glencore, Halbjahreszahlen 08:00 FRA: Engie, Halbjahreszahlen 08:00 FRA: Hermes, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: AstraZeneca, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: IAG International Airlines, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Natwest (Royal Bank of Scotland Group), Halbjahreszahlen 08:00 IRL: Kerry Group, Halbjahreszahlen 08:00 ITA: Eni, Halbjahreszahlen 08:00 JPN: Sony, Q1-Zahlen 08:30 DEU: Urteil im Gender-Gap-Prozess eines VW-Mitarbeiters gegen Audi 09:00 DEU: Audi, Q2-Zahlen 12:45 ITA: Intesa Sanpaolo, Halbjahreszahlen 12:45 USA: Chevron, Q2-Zahlen 13:00 USA: Procter & Gamble, Q4-Zahlen 13:00 USA: Colgate-Palmolive, Q2-Zahlen 13:30 USA: ExxonMobil, Q2-Zahlen 13:45 USA: Abbvie, Q2-Zahlen 15:00 ITA: Autogrill, Halbjahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Industrieproduktion 06/22 07:30 FRA: BIP Q2/22 (1. Veröffentlichung) 08:45 FRA: Verbraucherpreise 07/22 (vorläufig) 09:00 AUT: BIP Q2/22 (1. Veröffentlichung) 09:00 ESP: BIP Q2/22 (1. Veröffentlichung) 09:00 ESP: Verbraucherpreise 07/22 (vorläufig) 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 07/22 10:00 DEU: BIP Q2/22 (1. Veröffentlichung) 10:00 ITA: BIP Q2/22 (1. Veröffentlichung) 11:00 ITA: Verbraucherpreise 07/22 (vorläufig) 11:00 EUR: BIP Q2/22 (1. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 07/22 14:30 USA: Private Ausgaben und Einkommen 06/22 15:45 USA: Chicago Einkaufsmanagerindex 07/22 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 07/22 (2. Veröffentlichung) EUR: S&P Ratingergebnis Luxemburg, Albanien EUR: Moody's Ratingergebnis Litauen, Finnland EUR: Fitch Ratingergebnis Norwegen SONSTIGE TERMINE DEU: Innatex - Internationale Fachmesse für nachhaltige Textilien (bis 31.07.) ------------------------------------------------------------------------------------- SONNTAG, DEN 31. JULI TERMINE KONJUNKTUR 03:30 CHN: Einkaufsmanagerindex 07/22 ------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 1. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 NLD: Heineken, Halbjahreszahlen 07:30 AUT: Erste Group Bank, Q2-Zahlen 08:00 GBR: Pearson Group, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: HSBC Holdings, Halbjahreszahlen 10:00 DEU: VDMA Auftragseingang Maschinenbau 06/22 TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Activision Blizzard, Q2-Zahlen USA: Avis Budget, Q2-Zahlen USA: The Mosaic, Q2-Zahlen USA: Zoominfo Technologies, Q2-Zahlen USA: Transocean Ltd., Q2-Zahlen USA: Pinterest, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/22 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/22 09:15 SPA: S&P Verarbeitendes Gewerbe 07/22 09:30 CHE: S&P Verarbeitendes Gewerbe 07/22 09:45 ITA: S&P Verarbeitendes Gewerbe 07/22 09:50 FRA: S&P Verarbeitendes Gewerbe 07/22 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: S&P Verarbeitendes Gewerbe 07/22 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P Verarbeitendes Gewerbe 07/22 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Verarbeitendes Gewerbe 07/22 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 06/22 15:45 USA: S&P Verarbeitendes Gewerbe 07/22 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Bauinvestitionen 06/22 16:00 USA: ISM-Index Verarbeitendes Gewerbe 07/22 SONSTIGE TERMINE --- ------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 2. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fresenius, Halbjahreszahlen 07:00 DEU: FMC, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Covestro, Q2-Zahlen 07:00 AUT: AT&S, Q1-Zahlen 07:00 NLD: DSM, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Symrise, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Uniper, Q2-Zahlen 07:30 AUT: Raiffeisen International, Q2-Zahlen 07:30 FRA: Bouygues, Halbjahreszahlen 07:30 ITA: Assicurazioni Generali, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Sage Group, Q3-Zahlen 08:00 GBR: BP, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Direct Line Insurance Group, Halbjahreszahlen 13:00 USA: Marriott International, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Diebold Nixdorf, Q2-Zahlen ESP: Siemens Gamesa, Q3-Zahlen ITA: Ferrari, Q2-Zahlen USA: Electronic Arts, Inc, Q1-Zahlen USA: Starbucks Corporation, Q3-Zahlen USA: AMD, Q2-Zahlen USA: Uber Technologies, Q2-Zahlen USA: Caterpillar, Q2-Zahlen USA: Gilead Sciences, Q2-Zahlen USA: PayPal, Q2-Zahlen USA: Kfz-Umsatz, 07/22 TERMINE KONJUNKTUR 09:00 CHE: Seco Verbrauchervertrauen Q3 11:00 EUR: Erzeugerpreise 06/22 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: BGH verkündet Entscheidung zu Reiserücktritt bei Ausbruch der Pandemie: Wann können Pauschalreisende kostenfrei stornieren?, Karlsruhe -------------------------------------------------------------------------------------

