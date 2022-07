NAGARRO (Update) - Das ging schnell!

Nagarro SE Namens-Aktien o.N. - WKN: A3H220 - ISIN: DE000A3H2200 - Kurs: 108,000 € (XETRA)

Nur wenige Tage nach der Analyse in der Vorwoche ging die Aktie von Nagarro kräftig in die Knie und tauchte in die Unterstützungszone zwischen 99,40 und 98,00 EUR ein. Eine Bafin-Untersuchung bei Allgeier im Zuge der damaligen Abspaltung von Nagarro sorgte für Unruhe am Markt. Mit Ach und Krach hielten die Bullen auf Wochenschlusskursbasis den Support bei 98,00 EUR. In dieser Woche folgt eine technische Gegenbewegung.

Die laufende Gegenbewegung könnte sich noch in Richtung 115,50 bis 117,40 EUR fortsetzen. Dort verlaufen aktuell auch eine Abwärtstrendvariante und der EMA50. Ein Abpraller würde nicht überrachen, könnte Bestandteil einer kleinen Bodenbildung werden (grün skizziert). Steigt die Aktie anschließend über 117,40 EUR, könnte sie sich in Richtung EMA200 bzw. der Hochs um 133 EUR erholen. Unterhalb der bisherigen Jahrestiefs wäre die Abwärtsbewegung dagegen bestätigt und weitere Abgaben in Richtung 82 EUR dürften folgen.

Fundamental wird der nächste Quartalsbericht am 12. August erwartet und könnte für neue Impulse sorgen.

Fazit: Die Bullen zeigten sich bei Nagarro, als es Spitz auf Knopf stand. Aktuell läuft eine technische Gegenbewegung, die noch Kurse um 116 EUR erreichen kann. Anschließend werden die Karten neu gemischt.

Jahr 2021 2022* 2023e* Umsatz in Mio. EUR 546,04 801,60 983,48 Ergebnis je Aktie in EUR 2,21 3,64 5,14 Gewinnwachstum 64,71 % 41,21 % KGV 48 29 21 KUV 2,6 1,8 1,4 PEG 0,5 0,5 *e = erwartet, Berechnungen basieren bei

