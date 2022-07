Holcim Group Services Ltd / Schlagwort(e): Sonstiges

Holcim veröffentlicht Tax Transparency Report 2021



21.07.2022 / 07:00



Wirtschaftlicher Beitrag von Holcim beinhaltet Zahlungen an Mitarbeitende, Lieferanten, Investoren, Kreditgeber, Aktionäre und Regierungen



Der Tax Transparency Report beschreibt die wirtschaftlichen Beiträge in den 16 wichtigsten Ländern, die 80 Prozent der Zahlungen ausmachen

Holcim hat zum zweiten Mal einen Tax Transparency Report veröffentlicht. Der Tax Transparency Report ist Teil des kontinuierlichen Engagements zu höchsten Governance-Standards. Der gesamte wirtschaftliche Beitrag von Holcim umfasst Zahlungen aus dem Beschaffungswesen in Höhe von CHF 17,8 Milliarden sowie Zahlungen für Löhne, Gehälter und andere Leistungsprämien für Mitarbeitende in Höhe von CHF 3,8 Milliarden. Weiter aufgeführt sind Zahlungen an Aktionäre, Kreditgeber und Investoren in Höhe von CHF 1,9 Milliarden und Zahlungen an Regierungen in Höhe von CHF 1,9 Milliarden. Holcim hat 89 Prozent der Steuern und sonstige Zahlungen an Regierungen in Ländern geleistet, in denen 90 Prozent der Verkäufe getätigt wurden. Nebst Angaben für jedes Land, in dem Holcim tätig ist, beschreibt der Tax Transparency Report die wirtschaftlichen Beiträge an Regierungen in den 16 wichtigsten Ländern des Unternehmens. Jan Jenisch, CEO: "Nachhaltigkeit ist das Kernstück unserer Strategie. Die Finanzen bilden dabei keine Ausnahme. Als verantwortungsvoller Steuerzahler stärken wir unsere Communities, ihr Bildungsangebot, ihre Gesundheitsversorgung und ihre Infrastruktur. Der Tax Transparency Report zeigt unseren Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung, unsere Rolle in der Gesellschaft und die Sorgfalt unserer Steuerpraktiken. Die Transparenz unserer Geschäftstätigkeit ist ein wesentlicher Bestandteil für unseren Anspruch, Fortschritt für die Menschen und den Planeten zu schaffen." Der Tax Transparency Report gibt einen detaillierten Überblick über die Grundsätze von Holcim in Bezug auf Tax Governance, das Management von Steuerrisiken und das Eintreten für Steuerfragen in allen Ländern. Der Ansatz von Holcim im Steuerbereich basiert auf Compliance, Transparenz und dem Engagement für eine nachhaltig wirtschaftliche Entwicklung. Der Tax Transparency Report 2021 ist unter folgendem Link verfügbar. Über Holcim

Holcim schafft Fortschritt für Menschen und den Planeten. Als weltweit führender Anbieter von innovativen und nachhaltigen Baulösungen ermöglicht Holcim grünere Städte, intelligentere Infrastrukturen und verbessert den Lebensstandard auf der ganzen Welt. Mit Nachhaltigkeit als Kernstück der Strategie wird Holcim zu einem "Net Zero"-Unternehmen, bei dem die Menschen und Communities im Mittelpunkt des Erfolgs stehen. Das Unternehmen treibt die Kreislaufwirtschaft voran und ist weltweit führend im Recycling, um mit weniger mehr zu bauen. Holcim ist das Unternehmen hinter einigen der weltweit vertrauenswürdigsten Marken im Bausektor, darunter ACC, Aggregate Industries, Ambuja Cement, Disensa, Geocycle, Holcim, Lafarge und Malarkey Roofing Products. Holcim ist ein Unternehmen mit 70’000 Mitarbeitenden, die sich weltweit in vier Geschäftsbereichen für den Fortschritt der Menschen und des Planeten einsetzen: Zement, Transportbeton, Zuschlagstoffe sowie Lösungen & Produkte. Weitere Informationen sind verfügbar unter www.holcim.com sowie auf den sozialen Medien LinkedIn und Twitter. Haftungsausschluss - zukunftsgerichtete Aussagen:

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Derartige zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Prognosen in Bezug auf Geschäftsergebnisse oder andere Leistungskennzahlen dar, sondern beziehen sich auf Trends beziehungsweise Zielsetzungen, die im Zusammenhang mit Plänen, Initiativen, Ereignissen, Produkten, Lösungen und Dienstleistungen auch deren Entwicklung und Potenzial einschliessen. Obwohl Holcim der Überzeugung ist, dass die sich in derartigen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegelnden Erwartungen auf begründeten Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments basieren, werden Investoren darauf hingewiesen, dass diese Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen und Entwicklungen sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Risiken und Ungewissheiten, von denen viele schwer vorherzusagen sind und allgemein ausserhalb der Kontrolle von Holcim liegen, in erheblicher Weise von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem die im Geschäftsbericht von Holcim (verfügbar im Internet unter www.holcim.com) beschriebenen Risiken und die Ungewissheiten im Zusammenhang mit den Marktbedingungen und der Umsetzung unserer Pläne. Daher wird empfohlen, sich auf zukunftsgerichtete Aussagen nicht zu verlassen. Holcim übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen.

