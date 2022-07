Delivery Hero wächst weiter und kommt an die Gewinnschwelle

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Düsseldorf (Reuters) - Der Essenslieferdienst Delivery Hero ist auch nach dem Nachfrageboom in der Corona-Pandemie auf Wachstumskurs.

Im zweiten Quartal stieg der Bruttowarenwert (GMV) nach ersten Berechnungen um 18 Prozent auf 9,9 Milliarden Euro, wie der Konzern am Freitag mitteilte. Der Umsatz schnellte um 38 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro nach oben. Die bereinigte operative Marge verbesserte sich um 1,0 Prozentpunkte auf 1,4 Prozent. Dabei erreichte die Firma im Mai und Juni die Gewinnschwelle.

Er freue sich, wie geplant die Gewinnschwelle erreicht zu haben, erklärte Vorstandschef und Firmenmitbegründer Niklas Östberg. "Das gibt uns eine starke Dynamik für die zweite Jahreshälfte." Der britische Wettbewerber Deliveroo hatte derweil zuletzt einen Kundenschwund zu spüren bekommen und seine Jahresziele zusammengestrichen.[8nL8N2YZ1XC]

An der Börse kamen die Nachrichten gut an. Die Aktie schoss rund elf Prozent nach oben und führte damit die Gewinnerliste im MDax an.

