DGAP-Adhoc: Delivery Hero SE: Aktualisierte Prognose für das GJ 2022 basierend auf vorläufigen Q2-Ergebnissen und Ankündigung des Teil-Rückkaufs der 2024-er Wandelanleihe

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung - MAR) Delivery Hero SE: Aktualisierte Prognose für das GJ 2022 basierend auf vorläufigen Q2-Ergebnissen und Ankündigung des Teil-Rückkaufs der 2024-er Wandelanleihe Berlin, 22. Juli 2022 - Delivery Hero SE ("Delivery Hero" oder die "Gesellschaft", ISIN: DE000A2E4K43, Frankfurter Wertpapierbörse: DHER) veröffentlicht heute vorläufige Zahlen für Q2 2022 und passt seine Prognose für das Geschäftsjahr 2022 an. Darüber hinaus kündigt die Gesellschaft den Teil-Rückkauf der 2024er-Wandelanleihen an. Vorläufige Ergebnisse für Q2 2022 (exkl. Glovo) Delivery Hero veröffentlicht heute vorläufige Ergebnisse für Q2 2022. Auf dieser Basis stieg der Bruttowarenwert (GMV) im Jahresvergleich um 18% auf 9,9 Milliarden EUR (Konsens: 10,1 Milliarden EUR[1]) und der Gesamtumsatz der Segmente stieg im Jahresvergleich um 38% auf 2,1 Milliarden EUR (Konsens: 2,2 Milliarden EUR1) in Q2 2022. Die Delivery Hero-Gruppe verbesserte die vorläufige bereinigte EBITDA/GMV-Marge im ersten Halbjahr 2022 um 0,4 Prozentpunkte im Jahresvergleich auf -1,6% (Konsens: -1,8%1) und um 1,0 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr auf -1,4% im Q2 2022. Dies ist auf die starke Entwicklung des Plattformgeschäfts zurückzuführen, das im Mai und Juni 2022 an der Gewinnschwelle, bezogen auf das bereinigte EBITDA und exklusive eines Einmaleffektes aus der Türkei gemäß IAS 29, lag. Aktualisierte Prognose Delivery Hero (exkl. Glovo) Aufgrund des sich verbessernden Wettbewerbsumfeldes in den letzten Monaten hat sich der Vorstand der Gesellschaft dazu entschieden, den Fokus weiter auf Profitabilität zu setzen. Infolgedessen wurde die Prognose für das Geschäftsjahr 2022 angepasst. Der Vorstand erwartet nun für das Geschäftsjahr 2022 einen geringeren GMV von 41 bis 43 Milliarden EUR (zuvor: 44 bis 45 Milliarden EUR), einen geringeren Gesamtumsatz der Segmente von 9,0 bis 9,5 Milliarden EUR (zuvor: 9,5 bis 10,5 Milliarden EUR) und eine verbesserte bereinigte EBITDA/GMV-Marge von -0,9% bis -1,0% (zuvor: -1,0% bis -1,2%). Darüber hinaus bestätigt Delivery Hero seine Prognose, im Geschäftsjahr 2022 ein positives bereinigtes EBITDA im Plattformgeschäft zu erzielen. Dies impliziert, dass das Plattformgeschäft in der zweiten Jahreshälfte 2022 profitabel sein wird. Die Investitionen in das Segment Integrated Verticals - auf Basis des bereinigten EBITDAs - werden voraussichtlich nur bis zu -475 Millionen EUR betragen (zuvor: bis zu -525 Millionen EUR). Aktualisierte Prognose für Glovo[2] Delivery Hero veröffentlicht ebenfalls sowohl vorläufige Zahlen für GlovoApp23, S.A. (“Glovo”) als auch eine aktualisierte Prognose für Glovo für das Geschäftsjahr 2022. Entsprechenden Angaben von Glovo zufolge und basierend auf vorläufigen Zahlen, stieg der GMV im Jahresvergleich um 88% in Q2 2022 und um 85% in H1 2022 (+35% Like-for-Like)[3] auf 1,8 Milliarden EUR. Aufgrund gemäßigter Wachstumsambitionen rechnet die Geschäftsführung von Glovo für das Geschäftsjahr 2022 nun mit einem GMV von 3,7 bis 3,9 Milliarden EUR (zuvor: 4,0 bis 4,3 Milliarden EUR). Dies führt zu einem geringeren als bisher erwarteten Verlust des bereinigten EBITDAs für Glovo, der nun auf bis zu -300 Millionen EUR geschätzt wird (zuvor: -330 Millionen EUR). Prognose für die Delivery Hero-Gruppe plus Glovo für das GJ 2022 Für die Delivery Hero-Gruppe und Glovo auf einer Pro-Forma-Basis[4] erwartet der Vorstand der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2022 einen GMV zwischen von 44,7 bis 46,9 Milliarden EUR, einen Gesamtumsatz der Segmente von 9,8 bis 10,4 Milliarden EUR und eine bereinigte EBITDA/GMV-Marge von -1,5% bis -1,6%. Darin enthalten sind Investitionen in Integrated Verticals - auf Basis des bereinigten EBITDA - in Höhe von bis zu -475 Mio. EUR. Darüber hinaus erwartet der Vorstand, dass das Plattformgeschäft - inklusive des negativen EBITDAs von Glovo - die Gewinnschwelle auf Basis des bereinigten EBITDAs während des Q3 2022 erreicht, und zwischen 40 und 120 Millionen EUR (zuvor: 0 bis 100 Millionen EUR) im Q4 2022 erwirtschaften wird. Teil-Rückkauf der 2024-er Wandelanleihen Darüber hinaus hat der Vorstand von Delivery Hero heute beschlossen, einen Nominalbetrag von bis zu 85 Millionen EUR (d.h. ca. 10 %) seiner im Januar 2024 fälligen Wandelanleihen in den kommenden Monaten für einen Bar-Höchstbetrag von 85 Millionen EUR (exklusive aufgelaufener Zinsen) zurückzukaufen. Delivery Hero beabsichtigt, die zurückgekauften Anleihen einzuziehen. Der Rückkauf, der bereits heute beginnen könnte, kann im Rahmen von Over-the-Counter Transaktionen durchgeführt werden und endet voraussichtlich am 30. September 2022. Delivery Hero hat eine Bank beauftragt, den Rückkauf im Rahmen von Parametern, die vorab definiert werden, unabhängig durchzuführen. Der Rückkauf kann, soweit gesetzlich zulässig, jederzeit beendet, verlängert, ausgesetzt und wieder aufgenommen werden. Zurzeit sind keine weiteren Rückkäufe geplant. Delivery Hero wird das Q2 2022 Trading Update wie geplant am 16. August 2022 veröffentlichen. Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen, Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslage und Ergebnisse der Delivery Hero SE enthalten ('zukunftsgerichtete Aussagen'). Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie 'glauben', 'schätzen', 'antizipieren', 'erwarten', 'beabsichtigen', 'werden', oder 'sollen' sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der Delivery Hero SE und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen und Ereignissen abweichen können. Hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder nicht. [1] Der von der Gesellschaft erstellte Konsens umfasst 18 Analysten. [2] Die Kapitalerhöhung im Rahmen der Glovo-Transaktion wurde am 21. Juli 2022 eingetragen. [3] Die Like-for-Like Wachstumsraten sind um die Übernahme bestimmter Aktivitäten in der Balkanregion im Jahr 2021 bereinigt. [4] Pro-Forma-Basis: Ergebnisse der Delivery Hero-Gruppe inklusive Glovo ab dem 1. Januar 2022.



