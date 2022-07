ANALYSE-FLASH: RBC belässt Credit Suisse auf 'Sector Perform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Credit Suisse nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 6,50 Franken belassen. Die Resultate der Schweizer Großbank seien schwach und der Jahresausblick vorsichtig ausgefallen, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung./edh/la

Credit Suisse

