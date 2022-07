Atomkraftwerke länger am Netz? Neubaur will Stresstest abwarten

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - In der Diskussion um eine verlängerte Nutzung deutscher Atomkraftwerke zeigt sich Nordrhein-Westfalens Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) skeptisch. In einer möglichen Gasmangellage könnten Atomkraftwerke nur einen Beitrag von 0,2 bis 0,9 Prozent leisten, sagte die Ministerin am Donnerstag im ZDF-"Morgenmagazin". Dabei bezog sie sich auf Studien, denen zufolge der Gasbedarf nur geringfügig sinken würde, wenn Strom aus Atommeilern statt aus Gaskraftwerken genutzt würde.

Großes Potenzial gebe es hingegen beim Energiesparen und beim effizienten Energieeinsatz, sagte Neubaur. Man müsse jetzt "an allen Ecken und Enden jetzt Energie, Gas einzusparen, sich vorbereiten und alles dafür tun, dass wir so sicher wie möglich durch den Winter kommen".

Zudem betonte Neubaur, dass man vor der Entscheidung zu einer weiteren Akw-Nutzung erst das Ergebnis eines vom Bundeswirtschaftsministerium in Auftrag gegebenen AKW-Stresstests abwarten sollte. "Selbstverständlich wird ernsthaft überlegt und ernsthaft getestet in diesem Stresstest, aber wir warten die Daten und die Fakten ab und entscheiden dann."

Angesichts drastisch gesunkener Gaslieferungen aus Russland ist die Diskussion entbrannt, die noch bis Jahresende am Netz befindlichen deutschen AKW länger laufen zu lassen als bisher geplant. Befürworter kommen aus Reihen der CDU und CSU, aber auch aus der FDP./wdw/DP/ngu