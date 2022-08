US-Industrie mit dickem Auftragsplus im Juni

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Washington (Reuters) - Die US-Industrie hat im Juni ein noch größeres Auftragsplus eingefahren als gedacht.

Die Bestellungen legten zum Vormonat um 2,0 Prozent zu, wie das Handelsministerium in Washington am Mittwoch mitteilte. Damit fiel der Zuwachs noch größer aus als im Mai mit revidiert 1,8 Prozent. Von Reuters befragte Ökonomen hatten für Juni lediglich mit einem Plus von 1,1 Prozent gerechnet. Trotz der jüngsten Talfahrt der US-Wirtschaft hält sich die US-Industrie weiter in der Wachstumsspur. Das signalisiert die jüngste Firmenumfrage des Institute for Supply Management (ISM).