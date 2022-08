Tech-Aktie für passives Einkommen: Texas Instruments erhöhte die Dividende in zehn Jahren um fast 600 %!

The Motley Fool · 05.08.2022, 08:29 Uhr

Um sich ein passives Einkommen zu schaffen, gibt es natürlich viele Wege. Ich persönlich finde, dass die Investition in Dividendenaktien hier einen der einfacheren darstellen dürfte. Denn mit den Ausschüttungen, die man erhält, lässt sich nun einmal ganz hervorragend ein zusätzlicher Geldstrom erzeugen.

Einige Firmen könnten sich für ein passives Einkommen allerdings besonders gut eignen. Ich spreche hier von solchen Unternehmen, die ihre Dividende möglichst regelmäßig immer weiter anheben.

Dabei kommen einem als Erstes eventuell nicht gleich Technologiekonzerne in den Sinn. Aber auch wenn man es kaum für möglich hält. Auch unter ihnen gibt es einige Titel, die für den Aufbau eines passiven Einkommens durchaus geeignet erscheinen.

So wie beispielsweise der amerikanische Halbleiterproduzent Texas Instruments (WKN: 852654). Denn bei dem Konzern mit Sitz in Dallas kann man, gerade wenn es um Dividendensteigerungen geht, nämlich Erstaunliches erkennen. Schauen wir hier also einmal etwas genauer hin.

Tech-Konzern mit fantastischem Dividendenwachstum

Wer über ein solides Dividendendepot verfügt, der könnte vielleicht enttäuscht sein, dass er nicht schon vor Jahren der Aktie von Texas Instruments etwas mehr Aufmerksamkeit geschenkt hat. Denn der Halbleiterhersteller hat einiges zu bieten, wenn es um eine solide Gewinnbeteiligung geht.

Sucht man bei Texas Instruments nach der ersten Dividendenzahlung, dann muss man schon etwas in der Zeit zurückgehen. Diese wurde von dem Technologieunternehmen nämlich bereits im Jahr 1962 geleistet. Und die Aktionäre konnten sich bis heute auch in jedem weiteren Jahr über eine Ausschüttung freuen.

Und für eine Firma aus dem Technologiesektor finde ich noch eine weitere Tatsache recht bewundernswert. Nämlich, dass die Dividende nun schon seit 18 Jahren in schöner Regelmäßigkeit angehoben wird. Vor allem in den letzten zehn Jahren hat Texas Instruments hier ein recht hohes Tempo angesetzt.

Bekamen die Investoren im Mai 2012 noch eine Quartalsdividende von 0,17 US-Dollar je Aktie ausgezahlt, so erhielten sie im Mai dieses Jahres an dieser Stelle allerdings schon 1,15 US-Dollar je Anteilsschein auf ihr Konto überwiesen. Was sicherlich als relativ bemerkenswert zu bezeichnen ist.

Weil dies nämlich für diesen Zeitraum einem Dividendenwachstum von insgesamt 576 % entspricht. Und dies kommt immerhin einer durchschnittlichen jährlichen Anhebung von 21,07 % gleich. Es muss allerdings erwähnt werden, dass die letzten beiden Erhöhungen mit 12,7 bzw. 13,3 % etwas vom eben genannten Durchschnittswert abwichen.

Für ein passives Einkommen könnte Texas Instruments also bestens geeignet sein. Natürlich auch vor dem Hintergrund, dass der Konzern für die Dividendenzahlungen im Jahr 2021 nur 62 % seines freien Cashflows aufwenden musste. Dies sollte darauf hindeuten, dass die Ziele für Nachhaltigkeit und weitere Dividendenanhebungen auch in Zukunft weiter umgesetzt werden können.

Blicken wir noch kurz auf die Aktie

Den diesjährigen Börsenturbulenzen konnte sich natürlich auch die Aktie von Texas Instruments nicht ganz entziehen. Aber die Papiere starteten vor Kurzem eine regelrechte Aufholjagd und notieren aktuell mit 184,43 US-Dollar (04.08.2022) nur noch knapp 3 % niedriger als zu Beginn des Jahres.

Aber alle Investoren, die Texas Instruments schon etwas länger im Depot haben, können dies wohl sicherlich verschmerzen. Denn die Aktie bewegt sich auf dem aktuellen Kursniveau nämlich um stolze 552 % höher als noch vor zehn Jahren.

Die derzeitige Bewertung mit einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 17 liegt für einen Technologiekonzern in einem recht moderaten Bereich. Und wie sieht es bei der Dividendenrendite aus? Hier kann man aktuell einen Wert von 2,49 % ermitteln.

Mit dieser Anfangsrendite und ausgehend von weiteren Anhebungen der Dividende könnte man sich hier also durchaus den Grundstein für ein ansehnliches passives Einkommen legen. Wer zusätzlich auch noch auf einen weiter freundlichen Kursverlauf spekuliert, könnte sich also durchaus einmal etwas intensiver mit der Aktie von Texas Instruments beschäftigen.

