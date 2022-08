Primerica gibt Dividende bekannt

Der amerikanische Finanzdienstleister Primerica Inc. (ISIN: US74164M1080, NYSE: PRI) kündigt eine Quartalsdividende von 55 US-Cents je Aktie an, wie am Montag berichtet wurde. Aktionäre erhalten die Auszahlung am 14. September 2022 (Record date: 22. August 2022).

Insgesamt schüttet Primerica somit auf das Jahr gerechnet 2,20 US-Dollar an seine Aktionäre aus. Beim derzeitigen Aktienkurs von 129,06 US-Dollar (Stand: 8. August 2022) entspricht das einer aktuellen Dividendenrendite von 1,70 Prozent.

Im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz auf bereinigter Basis von 671,83 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 654,16 Mio. US-Dollar), wie ebenfalls am 8. August 2022 mitgeteilt wurde. Der operative Ertrag auf bereinigter Basis lag bei 110,70 Mio. US-Dollar nach 129,36 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor. Der Finanzdienstleister Primerica ist 1977 gegründet worden. 2010 ging das Unternehmen an die Börse und ist seitdem an der Wall Street gelistet.

Seit Jahresanfang 2022 liegt die Aktie auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street mit 15,80 Prozent im Minus und weist aktuell eine Marktkapitalisierung von 4,95 Mrd. US-Dollar auf (Stand: 8. August 2022).

