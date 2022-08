DGAP-Adhoc: KHD Humboldt Wedag International AG: KHD unterschreibt Vertragspaket über wesentliche Verträge

DGAP-Ad-hoc: KHD Humboldt Wedag International AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

KHD Humboldt Wedag International AG: KHD unterschreibt Vertragspaket über wesentliche Verträge



10.08.2022 / 14:33 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



KHD unterschreibt Vertragspaket über wesentliche Verträge





Köln, 10. August 2022 – Die Humboldt Wedag India Private Limited (HW India), Neu-Delhi, Indien, eine Tochtergesellschaft der KHD Humboldt Wedag International AG (KHD), Köln, hat heute ein Paket über wesentliche Verträge mit dem Kunden UltraTech Cement Limited abgeschlossen. Das Vertragspaket bezieht sich auf zwei neue Ofenlinien und acht Klinkermahlanlagen (davon eine Klinkermahlanlage mit einer Schlackemahlanlage) mit KHD Rollenpressen. Das Engineering, die Lieferung von Ausrüstung sowie Services im Rahmen der Montage und Inbetriebnahme umfassen ein Auftragsvolumen von umgerechnet mehr als € 50 Mio.



Diese Ad-hoc-Mitteilung ist zusammen mit der Mitteilung über den Erhalt eines Letter of Confirmation zu lesen, die am 19. Juli 2022 veröffentlicht wurde.





Zusatzinformationen:

ISIN: DE0006578008

WKN: 657800

Marktsegment: Regulierter Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse

KHD Humboldt Wedag International AG

Von-der-Wettern-Str. 4a

51149 Cologne, Germany





Kontakt

KHD Humboldt Wedag International AG

Jürgen Luckas

Chief Financial Officer

Tel.: +49 (0)221 – 6504-1107

E-Mail:

Website:

– Die Humboldt Wedag India Private Limited (HW India), Neu-Delhi, Indien, eine Tochtergesellschaft der KHD Humboldt Wedag International AG (KHD), Köln, hat heute ein Paket über wesentliche Verträge mit dem Kunden UltraTech Cement Limited abgeschlossen. Das Vertragspaket bezieht sich auf zwei neue Ofenlinien und acht Klinkermahlanlagen (davon eine Klinkermahlanlage mit einer Schlackemahlanlage) mit KHD Rollenpressen. Das Engineering, die Lieferung von Ausrüstung sowie Services im Rahmen der Montage und Inbetriebnahme umfassen ein Auftragsvolumen von umgerechnet mehr als € 50 Mio.Diese Ad-hoc-Mitteilung ist zusammen mit der Mitteilung über den Erhalt eines Letter of Confirmation zu lesen, die am 19. Juli 2022 veröffentlicht wurde.ISIN: DE0006578008WKN: 657800Marktsegment: Regulierter Markt (General Standard) der Frankfurter WertpapierbörseKHD Humboldt Wedag International AGVon-der-Wettern-Str. 4a51149 Cologne, GermanyKHD Humboldt Wedag International AGJürgen LuckasChief Financial OfficerTel.: +49 (0)221 – 6504-1107E-Mail: juergen.luckas@khd.com Website: www.khd.com 10.08.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de