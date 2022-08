CARL ZEISS MEDITEC - Nach Pullback im Rallymodus

Ich habe gestern in unserem redaktionellen Angebot PROmax eine Tradingidee auf Carl Zeiss Meditec mittels DE000PD8KGR0 veröffentlicht. Schon wenige Stunden nach Veröffentlichung konnte nach einem Anstieg um 60 % mit einem Teilverkauf das Kapital wieder abgezogen werden, so dass nur noch der Gewinn investiert ist. Inzwischen notiert das Zertifikat mit 112 % im Plus.