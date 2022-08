ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Starker Wochenausklang in Sicht

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist am Freitag mit Elan in Richtung 13 800 Punkten geklettert. "Dank des nachlassenden Inflationsdrucks haben sich die Erwartungen an die nächste Sitzung der US-Notenbank im September in den vergangenen Tagen deutlich nach unten verändert", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners die weiter positive Anlegerstimmung. Ein geringerer Zinsschritt um 50 statt um bisher erwartete 75 Basispunkte erscheine zunehmend möglich. Davon gehe inzwischen eine knappe Mehrheit der Experten aus.

Am Ende einer weiteren freundlichen Handelswoche gewann der deutsche Leitindex im Vormittagshandel 0,74 Prozent auf 13 796 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen legte um 0,25 Prozent auf 27 965,27 Zähler zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,50 Prozent auf 3775,83 Punkte.

Im Wochenverlauf hat der Dax nun bislang rund eineinhalb Prozent hinzugewonnen und könnte so - nach einem ungewöhnlich starken Juli - bereits die zweite Augustwoche mit Gewinnen abschließen. Vor allem die Hoffnung auf ein langsameres Tempo bei den US-Zinserhöhungen gab vor dem Hintergrund etwas moderaterer Inflationsdaten zuletzt Auftrieb.

Unter den Einzelwerten stehen Freenet, Patrizia, Jungheinrich und Knorr-Bremse im Blick. Der Mobilfunk-Anbieter Freenet erhöhte nach guten Geschäften im zweiten Quartal die Prognose für das operative Jahresergebnis, was den Aktien im MDax ein Plus von 1,3 Prozent bescherte.

Jungheinrich legten um 0,7 Prozent zu. Analysten hoben das operative Ergebnis und die Margen des Gabelstapler-Herstellers im abgelaufenen Jahresviertel positiv hervor.

Knorr-Bremse zählten dagegen nach dem vorgelegten endgültigen Quartalsbericht mit minus 3,0 Prozent zu den Schlusslichtern im Index der mittelgroßen Werte. Die Auftragslage sei gut, aber die Aussagen des Bremssystemherstellers für Lkw und Schienenfahrzeuge zu den Aktivitäten in China seien negativ, fasste Analyst Akash Gupta von JPMorgan die Neuigkeiten zusammen.

Die Aktie des Immobilieninvestment-Anbieters Patrizia stiegen im Nebenwerte-Index SDax nach einem soliden und ergebnisseitig besser als erwartet ausgefallenen ersten Halbjahr.

Analystenurteile bewegten ebenfalls. Die britische Großbank HSBC sprach eine Kaufempfehlung für Fresenius aus. Das arg gebeutelte Papier des Krankenhausbetreibers und Herstellers medizinischer Produkte gewann 0,8 Prozent. Das Analysehaus Jefferies strich sein "Underperform"-Urteil für SMA Solar , was der Aktie ein Plus von 3,1 Prozent bescherte. Zudem äußerte sich das Bankhaus Metzler positiv zu dem Unternehmen./ck/mis