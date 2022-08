MERCADOLIBRE - Das sieht nach Ausbruch aus

Mercadolibre Inc. - WKN: A0MYNP - ISIN: US58733R1023 - Kurs: 1.082,660 $ (Nasdaq)

Die Aktie von Mercadolibre markierte im Januar 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 2.020,00 USD. Diesem Hoch näherte sich die Aktie im August 2021 noch einmal stark an. Anschließend setzte eine rasante Abwärtsbewegung ein, welche die Aktie über 2/3 ihres Wertes kostete. Erst bei 600,68 USD und damit knapp unter dem langfristigen Aufwärtstrend seit November 2008 fand die Aktie in Tief.

Nach einer kurzen Stabilisierungsphase zog die Aktie in den letzten Wochen deutlich. Diese Rally wurde durch die letzten Zahlen noch einmal befeuert. Mein Kollege Bastian Galuschka hatte in seinem Artikel "MERCADOLIBRE - Aktie stürmt nach Zahlen weiter nach oben"darüber berichtet. Die in diesem Artikel genannte Widerstandszone wurde inzwischen überwunden. Der Wert etabliert sich aktuell über dem Abwärtstrend seit August 2021.

Kaufwelle kann weitergehen

Das Chartbild der Mercadolibre-Aktie macht einen bullischen Eindruck. In den nächsten Tagen und Wochen kann es zu weiteren Kursgewinnen in Richtung 1.262,38 und evtl. sogar 1.452,39 USD kommen.

Ein Rückfall unter das Tief aus der letzten Woche bei 972,73 USD wäre ein Rückschlag für die Bullen. In diesem Fall könnte es zu weiteren Abgaben in Richtung 858,99 USD oder sogar ca. 730 USD kommen.

Fazit: Die Bullen haben die Hand drauf. Sie arbeiten gerade an einem wichtigen Ausbruch.

