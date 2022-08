CARL ZEISS MEDITEC - Bullen geraten in Not

Carl Zeiss Meditec AG - WKN: 531370 - ISIN: DE0005313704 - Kurs: 129,300 € (XETRA)

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec befindet sich seit September 2021 in einer starken Abwärtsbewegung und fiel dabei von einem Allzeithoch bei 202,00 EUR auf ein Tief bei 104,55 EUR, verlor also fast 50 % an Wert.

Ab Mai 2022 bildete der Wert einen Doppelboden aus. Diesen vollendete er am 21. Juli 2021. Nach einer ersten Rally auf 145,95 EUR setzte die Aktie auf die Nackenlinie bei 131,40 EUR zurück. Am 10. August drehte sie dort auch stark nach oben. Aber der Aufwärtsimpuls wurde schnell abgewürgt. Heute fällt der Wert unter die Nackenlinie und unter den EMA 50 zurück. Bei 129,75 EUR liegt mit dem log. 38,2 % Retracement der Rally 22. Juni noch eine Notfallunterstützung.

Größere Verkaufswelle?

Der Rückfall unter 131,40 EUR ist ein deutlicher Rückschlag für die Bullen, aber noch kein K.o.-Treffer. Dafür müsste auch noch die Marke bei 129,75 EUR fallen. Kommt es zu einem solchen Rückfall könnte es zu Abgaben gen 118,76 EUR oder sogar 105,40-104,55 EUR kommen.

Eine schnelle Rückkehr über 131,40 EUR würde den Bullen aber wieder Luft verschaffen. In diesem Fall wäre eine Rally gen 145,95 EUR oder sogar an das Doppelbodenziel bei 165,15 EUR möglich.

Fazit: Die Bullen sind in Not. Noch haben sie eine kleine Chance, sich zu retten. Aber besonders groß ist diese nicht.

