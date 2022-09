Alles ist schlecht | China Lockdowns | Renditen steigen | Gewinnwarnungen

Eine vorbörslich schwächere Tendenz ist mir lieber als vorbörslich grüne Kurse. Nach vier Tagen Talfahrt würde es mich nicht wundern, wenn wir heute im Plus schließen. Wie dem auch sei, ist die Nachrichtenlage überwiegend negativ. Erneute COVID-Einschränkungen in China und die NVIDIA-Meldung, dass bestimmte Ki-Produkte nicht mehr an China verkauft werden dürfen, belasten den Tech-Sektor (und allen voran auch AMD). Die Blockade durch die US-Regierung könnte den Umsatz um quartalsweise bis zu $400 Mio. reduzieren, erklärt NVIDIA (das Management rudert bei der Aussage heute Morgen leicht zurück. Erschwerend kommt hinzu, dass die meisten Quartalszahlen oder Aussichten enttäuschen. Betroffen sind Campbell Soup, Ciena, C3.ai, MongoDB, Semtech, Veeva. Okta tendiert trotz überwiegend guter Zahlen ebenfalls schwächer. Um 16 Uhr MEZ werden die ISM Industriedaten für den August gemeldet. Fallen die Daten robust aus, dürfte der Gegenwind zunehmen. Schwächere Daten und vor allem Zeichen von Disinflation wären bullish. Marktteilnehmer werden vor den morgigen US-Arbeitsmarktdaten Vorsicht walten lassen.



0:00 - Intro

0:24 - Überblick

1:18 - Daten für den September

2:50 - Nvidia: Exportverbot nach China

4:30 - Halbleiterindustrie

6:01 - China Lockdowns | China Aktien

8:50 - Energiesektor

11:00 - Renditen der Staatsanleihen steigen

14:54 - Kurzlaufende Renditen

16:13 - Einkaufsmanager der Industrie

17:15 - Arbeitsmarktdaten

18:05 - Einzelwerte: Aussichten enttäuschen

21:25 - Meldungen von Entlassungen

22:26 - Was könnte eine Rallye auslösen?

23:44 - Closing Bell

24:40 - Caesar: ja oder nein?



