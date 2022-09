Pressestimme: 'Handelsblatt' zur Euro-Inflationsrate von 9,1 Prozent

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zur Euro-Inflationsrate von 9,1 Prozent:

"Die Rückkehr der Inflation ist eine Zäsur, deren Auswirkungen auf die Wirtschaftsakteure, die Schuldentragfähigkeit der Staatshaushalte und die Finanzmärkte bei Weitem noch nicht abzuschätzen sind. Es ist ein neues Spiel, Geld hat wieder einen Preis. Strukturelle Gründe für langfristig hohe Inflationsraten gibt es genug: Da ist die Dekarbonisierung der Wirtschaft, die ihre inflationäre Kraft noch entfalten wird. Da sind die Knappheiten an den Arbeitsmärkten, die die Löhne treiben. Und da ist das Ende des Globalisierungstrends- die Inflationsbremse der vergangenen Dekaden. Es ist höchste Zeit, dass Lagarde in diesem Umfeld ein starkes Signal sendet. Worte reichen nicht mehr, jetzt zählen Taten: ein großer Zinsschritt von 0,75 Prozentpunkten in der kommenden Woche wäre ein Anfang."/yyzz/DP/nas