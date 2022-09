AMD: Support wirkt

Seit den Verlaufshochs aus Ende 2021 bei 164,46 US-Dollar hat sich AMD in den letzten Monaten sichtlich entfernt und markierte Anfang Juni ein Tief bei 71,60 US-Dollar. Damit hat die Aktie aber zeitgleich ihren langfristigen Aufwärtstrend erreicht und ist temporär zur Oberseite sowie an 100,00 US-Dollar abgeprallt. Die letzten Augustwochen waren von erneuten Verlusten zurück auf die markante Aufwärtstrendlinie geprägt. Heute gelingt an dieser Stelle ein klarer Turnaround und könnte eine kurze Erholungsbewegung bereithalten. Der Blick auf den Kursverlauf seit Anfang April impliziert zudem einen möglichen Bodenbildungsversuch.

Langer Atem erforderlich

Auf Sicht von wenigen Tagen könnte die AMD-Aktie durchaus in den Bereich des 50-Tage-Durchschnitts um 90,00 US-Dollar zulegen, spätestens ab 100,00 US-Dollar wird es zunehmend schwieriger werden, weitere Long-Signale durchzusetzen. Aber bis dahin könnte sich bereits ein Investment ausgezahlt haben. Ein gegenläufiges Szenario würde dagegen unterhalb eines Niveaus von 73,85 US-Dollar weitere Abwärtsrisiken in Richtung 60,00 US-Dollar freisetzen. Mittelfristig orientierte Anleger müssen dagegen erst noch den Abschluss des Bodens abwarten.