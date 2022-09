Insider - Bundesregierung rechnet am Freitag mit Klärung des ESM-Chefpostens

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung rechnet einem Insider zufolge noch in dieser Woche mit einer Klärung der künftigen Führungsposition beim europäischen Rettungsfonds ESM. "Ich bin hoffnungsfroh, dass wir da am Freitag in Prag zu einer Lösung kommen", sagte ein deutscher Regierungsvertreter am Donnerstag. Am Freitag und Samstag treffen sich die EU-Finanzminister in der tschechischen Hauptstadt, um unter anderem über die drohende Rezession im Zuge der sprunghaft gestiegenen Energiekosten als auch die weitere Finanzierung der Ukraine zu beraten. Am Rande des Treffens sei eine ESM-Verwaltungsratssitzung möglich, die den künftigen ESM-Chef bestimmen könne. Noch arbeite Eurogruppen-Chef Paschal Donohoe hinter den Kulissen an einer Lösung.

Im Rennen waren zuletzt noch der ehemalige luxemburgische Finanzminister Pierre Gramegna und sein portugiesischer Ex-Kollege Joao Leao. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat sich klar für Gramegna ausgesprochen.

Werbung

Der ESM wurde als Reaktion auf die europäische Staatsschuldenkrise vor zehn Jahren gegründet. Die Amtszeit des bisherigen ESM-Chefs Klaus Regling endet am 7. Oktober. Der Deutsche hat den Fonds maßgeblich geprägt und aufgestellt, um zusätzliche Aufgaben zu übernehmen.

(Bericht von Christian Krämer, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)