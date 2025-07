Wie die kurz- und mittelfristige Chartsituation der Aktie zu bewerten ist und wo die Kursziele für die Aktie liegen, erfährst du hier im Text.

Pepsi-Aktionäre hatten in den vergangenen beiden Jahren wenig zu lachen. Nun gibt es allerdings Licht am Ende des Tunnels - zumindest aus der charttechnischen Perspektive. Bringen die am kommenden Donnerstag vor Börseneröffnung anstehenden Quartalszahlen des Getränkekonzerns neue Impulse?