PAYPAL - Charttechnisch ein Lichtblick, aber ...

PayPal Holdings Inc. - WKN: A14R7U - ISIN: US70450Y1038 - Kurs: 97,030 $ (Nasdaq)

PayPal wurde 2015 von eBay ausgegliedert und bietet elektronische Zahlungslösungen für Händler und Verbraucher an, wobei der Schwerpunkt auf Online-Transaktionen liegt. Ende 2021 hatte das Unternehmen 426 Millionen aktive Konten, darunter 34 Millionen Händlerkonten. Zum Unternehmen gehören auch Xoom, ein internationales Geldtransferunternehmen, und Venmo, eine Plattform für Zahlungen von Person zu Person.

Ab 1. August dieses Jahres konnte der Aktienkurs über die steile (rot gestrichelt dargestellte) Abwärtstrendlinie in Höhe 86,80 USD ausbrechen. Anfang August wurde bekannt, dass Elliott Management, der Hedgefonds von Paul Singer, in Paypal eingestiegen sei. Er halte einen Anteil von 2 Milliarden US-Dollar. Allerdings haben mich meine bisherigen Beobachtungen seiner größeren Aktientransaktionen nicht überzeugt. ThyssenKrupp, Bayer, Twitter. Relevante größere Kursanstiege nach seinen Einstiegen konnte ich nicht sehen. Im Gegenteil. Deshalb ist Singers Einstieg in Paypal kein Pro-Argument für die Aktie.

Die Ausbruchbewegung über besagte Abwärtstrendlinie lief bis an die ehemalige (schwarz gestrichelt dargestellte) ehemalige mehrjährige Unterstützungslinie im 100-USD-Bereich heran. Die Kurserholung ausgehend von 67,50 USD ab Mitte dieses Jahres ist bislang lediglich eine Pullbackbewegung. Nicht mehr. Im Bereich von 102 USD liegt die maßgebliche Barriere im Markt, die darüber entscheidet, ob Paypal eine größere Erholung ausbilden kann. Unter 102 USD wird eine volatile Seitwärtspendelbewegung erwartet. Unter 102 USD ist die Aktie nach meiner charttechnischen Lesart noch tricky. Ein überzeugend dynamischer Anstieg über 102 USD auf Tagesschlußkursbasis würde hingegen die Wahrscheinlichkeit für eine relevante Aufwärtsbewegung zunächst in Richtung 115 und 121 USD stark ansteigen lassen.

