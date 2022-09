DGAP-News: Origen beantragt Erweiterung seines Lithium-Landpakets in Argentinien

DGAP-News: Origen Resources Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous

Origen beantragt Erweiterung seines Lithium-Landpakets in Argentinien



16.09.2022 / 15:53 CET/CEST

Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Freitag, 16. September 2022) - Origen Resources Inc. (CSE: ORGN) (FSE: 4VXA) (das "Unternehmen" oder "Origen") freut sich bekannt zu geben, dass es einen Antrag auf Erweiterung seines Lithiumlandpakets in der Provinz La Rioja, Argentinien, um über 28.000 Hektar gestellt hat. Im Falle einer Genehmigung wäre das Lithiumprojekt Los Sapitos über 75.000 Hektar groß. Die neuen Claim-Anträge waren das Ergebnis einer umfassenden regionalen Überprüfung von Satellitenbildern. Dabei wurden ähnliche Signaturen identifiziert wie jene, bei denen das Unternehmen günstige Explorationsergebnisse erzielte, die kürzlich gemeldet wurden (siehe Pressemitteilung vom 9. September 2022). Die neuen Claim-Gebiete weisen sowohl Ton- als auch Evaporit-Mineralsignaturen auf, die auf das Vorhandensein von oberflächennaher Sole und Aktivität heißer Quellen hindeuten könnten. "Wir freuen uns darauf, bei diesem Projekt ins Feld zurückzukehren. Wir sind zuversichtlich, dass sich die von unserem Team angewandten Methoden potenziell bahnbrechend auf die Identifizierung neuer aussichtsreicher Lithiumziele auswirken können", sagt Gary Schellenberg, CEO des Unternehmens. Das Unternehmen befindet sich in der finalen Planungsphase für sein anstehendes Explorationsprogramm auf seinen bestehenden Claims, das voraussichtlich in diesem Herbst beginnen wird. Anstehendes Programm In der nächsten Arbeitsphase wird das Explorationsteam nicht nur weiterhin Solen vor Ort kartieren und systematisch beproben, sondern auch die Ausdehnung und Eigenschaften von lithiumhaltigen Tonen untersuchen, bevor es sich auf eine regionale geophysikalische Gravitationsuntersuchung konzentriert. Mit der Gravitationsuntersuchung werden kontrollierende Strukturen, Form des Grundgebirges und potenzielle Solefallen unter der Deckschicht innerhalb der Becken identifiziert. Dieses Programm wird auch Ground Truthing für geplante Fernerkundung und/oder hyperspektrale luftgestützte Vermessungen der Claims leisten, um das gesamte Projektgebiet zu kartieren und etwaige Vorkommen zu prospektieren. Über den Lithiumgürtel von Los Sapitos Das Claim-Paket des Unternehmens umfasst derzeit insgesamt 48.325 Hektar (ha) und konzentriert sich auf bekannte Salare (trockene Salzseen). Die tektonische Umgebung der Gürtel, die geothermische Aktivität und die beobachtete Solechemie ähneln denen des Lithium-Dreiecks im Norden und bergen somit das Potenzial, strukturelle Fallen für lithiumhaltige Grundwasserleiter in der Tiefe zu entdecken. Das Gebiet beherbergt auch riesige alluviale Sand- und Tonvorkommen, die noch nie auf ihren Lithiumgehalt untersucht wurden. Innerhalb des Projektgebiets wurde nur in sehr begrenztem Umfang nach Lithium exploriert. Ulexit (ein Bor-Evaporit-Mineral) wurde ebenfalls im gesamten Gürtel identifiziert und weist auf das Vorhandensein konzentrierter borhaltiger Solen hin, was ein Indikator für potenzielle Lithiumvorkommen ist. John Harrop, P.Geo., hat als qualifizierte Person gemäß der Definition in NI 43-101 die Vorbereitung überwacht oder die wissenschaftliche und technische Offenlegung in der Pressemitteilung genehmigt. Herr Harrop ist bei Coast Mountain Geological Ltd. angestellt. Er ist nicht unabhängig von der Gesellschaft im Sinne von NI 43-101. Über Origen Origen ist ein Erkundungsunternehmen, das sich mit der Erschließung, dem Erwerb und der Förderung von Basis-, Edelmetall- und Lithiumliegenschaften befasst. Das Unternehmen besitzt derzeit ein Konzessionsportfolio von vier zu 100% unternehmenseigenen Edel- und Basismetallprojekten im Süden von British Columbia, eine 100 %-Beteiligung am 26.771 ha großen LGM-Projekt im mineralreichen Golden Triangle von British Columbia, eine 100 %-Beteiligung am Middle Ridge-Goldprojekt und eine 100 %-Beteiligung an 20 Lithiumprojekten in Neufundland. Im Namen von Origen, Blake Morgan President Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Blake Morgan, President, unter 236-878-4938 oder Gary Schellenberg, CEO, unter 604-681-0221. Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (entsprechend der Definition in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Einige der hierin enthaltenen Aussagen und Informationen können "zukunftsgerichtete Informationen" darstellen. Insbesondere Verweise auf die Privatplatzierung und künftige Arbeitsprogramme oder Erwartungen an die Qualität oder Ergebnisse solcher Arbeitsprogramme unterliegen Risiken im Zusammenhang mit dem Betrieb auf der Liegenschaft, Explorationsaktivitäten im Allgemeinen, Beschränkungen und Verfügbarkeit von Ausrüstung sowie anderen Risiken, die uns möglicherweise derzeit nicht bekannt sind. Leser*innen werden also darauf hingewiesen, sich nicht unangemessen auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Sofern nicht nach geltendem Wertpapierrecht erforderlich, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, ob aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder anderweitig. News Source: Newsfile

