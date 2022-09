HIAG Immobilien Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

HIAG in den SIX SPI ESG Index aufgenommen



19.09.2022 / 06:56 CET/CEST



Medieninformation



Medieninformation (PDF) Aufnahme in den Nachhaltigkeitsindex SPI ESG der SIX Swiss Exchange

Erfolgreiche Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie von HIAG Basel, 19. September 2022 – Die Aktien der HIAG Immobilien Holding AG wurden mit heutiger Wirkung in den SPI ESG Index der SIX Swiss Exchange aufgenommen. Der SPI ESG Index ermöglicht Investitionen in Schweizer Aktien von Unternehmen, die über ein standardisiertes und fundiertes Nachhaltigkeitsprofil verfügen. Die Gesellschaften im SPI ESG Index erfüllen eine definierte Anzahl von ethischen, sozialen und messbaren Corporate-Governance-Kriterien. Grundlage für die Aufnahme in den SPI ESG Index ist weiter die Zugehörigkeit zum Swiss Performance Index (SPI) und eine möglichst gute Nachhaltigkeitsbewertung des von der SIX Swiss Exchange bestimmten Rating-Anbieters «Inrate». «Die Aufnahme in den SPI ESG Index bestätigt die substanzielle Verbesserung von HIAG in der ESG-Bewertung von «Inrate» und die Nachhaltigkeit unserer Strategie», hält HIAG CEO Marco Feusi fest. HIAG verfolgt derzeit verschiedene Initiativen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG). Dazu gehören unter anderem die Teilnahme am «GRESB Real Estate Assessment 2022» und die Entwicklung eines klar definierten Absenkpfads für Treibhausgas (CO 2 ). Am Capital Market Day vom 27. September 2022 wird HIAG auch das Thema Nachhaltigkeit vertiefen; weiter werden das Management und Experten von HIAG das Geschäftsmodell und die zentralen Geschäftsfelder von HIAG «Arealentwicklung», «Portfolio/Asset Management» sowie «Transaktionen und Geschäftsflächenvermarktung» erläutern. Hier geht es zu Programm und Anmeldung. Kontakt Marco Feusi

Chief Executive Officer

T +41 61 606 55 00

marco.feusi@hiag.com Rico Müller

Chief Financial Officer

T +41 61 606 55 00

rico.mueller@hiag.com HIAG Immobilien Holding AG

Aeschenplatz 7

4052 Basel

T +41 61 606 55 00

investor.relations@hiag.com

www.hiag.com Unternehmenskalender 27. September 2022 HIAG Capital Market Day 14. März 2023 Veröffentlichung Geschäftsbericht 2022 27. April 2023 Ordentliche Generalversammlung 28. August 2023 Veröffentlichung Halbjahresbericht 2023 Über HIAG

HIAG ist eine führende, an der SIX Swiss Exchange kotierte Immobiliengesellschaft mit einem Immobilienportfolio im Gesamtwert von CHF 1.87 Mrd. Gemessen an der Gesamtfläche des Immobilienportfolios von 2.6 Mio. m² besitzt HIAG mit einer Fläche von rund 815’000 m² eine herausragende Entwicklungspipeline mit derzeit 61 Projekten und einem erwarteten Investitionsvolumen von CHF 3.07 Mrd. Das Portfolio umfasst 45 Areale mit gut erschlossenen Büro-, Gewerbe- und Logistikimmobilien sowie ausgewählten Wohnobjekten in zukunftsorientierten Wachstumsregionen der Deutsch- und Westschweiz. Mit der Immobilienbewirtschaftung erzielt HIAG stabile Mieterträge und schafft mit einem aktiven Portfoliomanagement und der Entwicklung attraktiver Destinationen langfristiges Wertsteigerungspotenzial.

Ende der Medienmitteilungen