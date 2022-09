Texas Instruments: Li. + re. Schulter gleichauf

Insgesamt blickt die Texas-Instruments-Aktie seit Jahren auf einen erfolgreichen Aufwärtstrend, nach Ausbruch über die obere Hürde um 140x,00 US-Dollar im September 2020 beschleunigte sich die Rallye sogar noch und stoppte erst bei 202,26 US-Dollar im Oktober letzten Jahres. Nach diesem steilen Anstieg ging der Wert anschließend in eine nicht unerwartete Konsolidierung über und setzte auf die einstige obere Trendkanalbegrenzung um 150,00 US-Dollar zurück. Dort gelang es eine nachhaltige Stabilisierung herbeizuführen und wieder Gewinne zu etablieren. Der Kursverlauf seit Februar dieses Jahres offenbart dabei eine inverse SKS-Formation, die bei Aktivierung wieder einen Rücklauf zunächst an die Rekordstände bereithalten dürfte.

Fazit:

Gelingt es in der Kurzfassung die Nackenlinie bei 185,80 US-Dollar zu überwinden, käme ein anschließendes Long-Signal mit Zielen an den Rekordhochs bei 202,26 US-Dollar und darüber in der maximalen Ausdehnung bei 227,14 US-Dollar infrage. So könnten Investoren dann auch das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KG6B6R zurückgreifen, bei vollständiger Umsetzung der Idee würde dem Anleger eine Renditechance von über 400 Prozent winken. Rechnerische Ziele ergeben sich im Schein bei 4,40 und 6,88 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte bei Aktivierung das Niveau von vorläufig 177,20 US-Dollar gemessen am Basiswert nicht überschreiten, hieraus würde sich ein entsprechender Stopp im Schein von 1,89 Euro ableiten. Aufgrund der noch jungen Trendwendephase, müssen sich Investoren noch etwas gedulden, anderenfalls müsste ein spekulativer Long-Ansatz oberhalb des EMA 50 bei derzeit 182,59 US-Dollar in Erwägung gezogen werden.