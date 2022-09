APPLIED MATERIALS - Aktie am Abgrund

Amazon.com Inc. - WKN: 906866 - ISIN: US0231351067 - Kurs: 117,310 $ (Nasdaq)

Die Aktie von Applied Materials legte jahrelang eine steile Rally hin. Im Januar 2022 markierte die Aktie des Halbleiterwertes ihr aktuelles Allzeithoch bei 167,00 USD.

Seit diesem Hoch befindet sich der Wert in einer starken Korrektur. Im Juni kam es zu einem Tief bei 84,46 USD. Nach einer Erholung an das log. 38,2 % Retracement bei 109,58 USD geriet die Aktie wieder unter Druck und fällt aktuell auf das Jahrestief zurück. Etwas darunter, nämlich bei 80,90 USD verläuft noch eine alte obere Pullbacklinie. Sie sollte jetzt als Unterstützung dienen.

Jetzt einsteigen?

Die Aktie von Applied Materials notiert an wichtigen Unterstützungen. Von daher ist ein Einstieg auf der Longseite interessant. Dreht sie an dieser Stelle nach oben, wäre ein Anstieg gen 109,58 USD möglich.

Aber das wahrscheinlichere Szenario ist gerade auch in dem aktuellen Marktumfeld, dass es zu einem Rückfall unter 80,90 USD kommt. Anschließend könnte es zu weiteren Abgaben in Richtung 65,00 USD oder sogar an das alte Allzeithoch aus dem Jahr 2000 bei 57,50 USD kommen.

Fazit: Die Aktie von Applied Materials steht an einer wichtigen Schaltstelle. In den nächsten Tagen dürfte eine Entscheidung fallen, die den Kursverlauf für mehrere Wochen prägen dürfte.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)