IWF - Das britische Finanzpaket könnte Ungleichheit erhöhen

- von Andrea Shalal

Washington (Reuters) - Die jüngsten fiskalischen Maßnahmen Großbritanniens könnten dem Internationalen Währungsfonds (IWF) zufolge soziale Ungleichheit verstärken.

"Angesichts des erhöhten Inflationsdrucks empfehlen wir im Moment keine großen und nicht zielgerichteten Finanzpakete, da es wichtig ist, dass die Finanzpolitik nicht im Widerspruch zur Geldpolitik steht", erklärte ein Sprecher des IWF am Dienstag, nachdem das britische Pfund inmitten wachsender Marktsorgen ein Allzeittief erreicht hatte. Der neue britische Finanzminister Kwasi Kwarteng schickte am Freitag die Landeswährung und Staatsanleihen in den freien Fall, als er ein umfangreiches Paket mit Hilfen zur Abfederung der hohen Energiepreise sowie Steuersenkungen ankündigte. Am 23. November will er weitere Details zu den Fiskalregeln der Regierung darlegen.

