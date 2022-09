Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zum Zustand der Koalition

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zum Zustand der Koalition:

"Angesichts drohender Deindustrialisierung, bevorstehender Rezession und steigender Wut vor allem im Osten des Landes rückt man nun von der von Anfang an nur halb durchdachten Idee ab, in Zeiten galoppierender Energiepreise das Gas zusätzlich zu verteuern und sucht stattdessen nach einem Modell, das die Kosten begrenzt und gleichzeitig weiter zum Gassparen anreizt. Bis eine mit dieser Aufgabe betreute Gaskommission allerdings zu einem Ergebnis kommt, dauert es wohl noch. Wahrscheinlich ist daher, dass die Umlage "wie geplant" am Sonnabend in Kraft tritt, um in ein paar Wochen wieder abgeschafft zu werden. Angesichts dieses bizarren Durcheinanders, in dem vor allem Grüne und FDP ideologische Grabenkämpfe rund um Schuldenbremse und Atomkraft ausfechten, hat die Ampel massiv an Ansehen verloren."/be/DP/he