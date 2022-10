Anleger steigen wieder ein - Dax startet im Plus

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Der Dax ist am Donnerstag mit Kursgewinnen in den Handel gestartet.

Der Leitindex notierte am Morgen 0,8 Prozent höher bei 12.625 Punkten, nachdem er am Vortag 1,2 Prozent im Minus geschlossen hatte. Der EuroStoxx 50 lag 0,6 Prozent im Plus.

Gefragt waren besonders konjunkturabhängige Werte. Größter Gewinner im Dax waren die Papiere des Onlinehändlers Zalando mit einem Aufschlag von knapp drei Prozent. Gefragt waren auch Werte aus dem Autosektor wie Mercedes Benz, die 2,3 Prozent zulegten sowie Daimler Truck, Continental und BMW.

Die Aktienmärkte würden weiter getrieben von der Hoffnung, dass die Notenbanken weltweit "auf einen langsameren Straffungskurs einschwenken würden", kommentierte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. "Als Unterstützung müsste der offizielle Arbeitsmarktbericht aus den USA am Freitag der US-Notenbank Fed genau das geben, worauf sie lange gewartet hat: Einen Rückgang der Nachfrage nach Arbeit." Allerdings habe der am Mittwoch veröffentlichte ADP-Arbeitsmarktbericht keine Hinweise darauf gezeigt. Zudem gebe es keine Signale der Fed, ihr Tempo im November zu drosseln.

