EQS-Adhoc: Netfonds AG: Netfonds beschließt Aktienrückkaufprogramm für bis zu Euro 1,0 Mio.

Netfonds AG

Netfonds AG: Netfonds beschließt Aktienrückkaufprogramm für bis zu Euro 1,0 Mio.



11.10.2022

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Am 11.10.2022 hat der Vorstand der Netfonds AG (ISIN DE000A1MME74) mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, ein in der Höhe auf 20.000 Stückaktien zu einem maximalen Erwerbsbetrag von Euro 1,0 Mio. begrenztes Aktienrückkaufprogramm umzusetzen. Das Programm startet voraussichtlich im Oktober 2022 und wird längstens bis zum 30. Juni 2023 laufen.



Netfonds macht damit von der durch die ordentliche Hauptversammlung vom 14. August 2019 erteilten Ermächtigung Gebrauch, wonach bis zum 13. August 2024 Aktien im Umfang von bis zu 10 % des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft zurückgekauft werden dürfen. Die Gesellschaft hat von der Ermächtigung zuletzt im Februar und März 2021 Gebrauch gemacht und mit einem Rückkaufprogramm 3.500 Aktien erworben. Die Gesellschaft hält derzeit 948 eigene Aktien.



Für die Verwendung der zurückgekauften Aktien kommen alle nach der Ermächtigung der ordentlichen Hauptversammlung vom 14. August 2019 zulässigen Zwecke in Betracht. Die Aktien können auch eingezogen werden.



Der Rückkauf erfolgt über die Börse. Der Aktienrückkauf wird durch einen unabhängigen Bank- oder Wertpapierdienstleister durchgeführt, der über den festgelegten Zeitraum seine Entscheidungen über den genauen Zeitpunkt des Erwerbs von Aktien der Gesellschaft unabhängig und unbeeinflusst von dieser treffen wird. Das beauftragte Institut ist verpflichtet, hinsichtlich des Kaufpreises und Erwerbsvolumens die Vorgaben der Safe-Harbour-Regelungen des Artikels 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und Rates vom 16. April 2014 in Verbindung mit der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 08. März 2016 einzuhalten. Die Netfonds AG wird auf der Internetseite der Gesellschaft www.netfonds.de in der Rubrik Investor Relations über den Fortgang des Rückkaufs berichten.



Mitteilende Person: Peer Reichelt, Vorstand

