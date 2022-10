Deutscher Derivate Tag 2022

Am 12. September 2022 fand in Frankfurt am Main der Deutsche Derivate Tag statt. Unter anderem sprachen der Bundesminister der Finanzen a.D., Herrn Peer Steinbrück sowie die stellevertretende Generaldirektorin der DG FISMA Frau Alexandra Jour-Schroeder. Die Highlights des Tages finden Sie in unserer Zusammenfassung.