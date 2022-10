EQS-Adhoc: Ekotechnika AG erhöht Prognose für das Geschäftsjahr 2021/2022

EQS-Ad-hoc: Ekotechnika AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

Ekotechnika AG erhöht Prognose für das Geschäftsjahr 2021/2022



14.10.2022 / 17:40 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Ekotechnika AG erhöht Prognose für das Geschäftsjahr 2021/2022 Walldorf, 14. Oktober 2022 – Die Ekotechnika AG (Primärmarkt; ISIN: DE000A161234) erhöht nach Vorliegen der vorläufigen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2021/2022 (30. September) die Umsatz- und Ergebnisprognose. Der größte Händler internationaler Landtechnik in Russland erwartet nunmehr Umsatzerlöse in einer Spanne von 230 bis 240 Mio. Euro (bislang: 200 bis 230 Mio. Euro), einen Rohertrag zwischen 63 und 69 Mio. Euro (bislang: 45 und 65 Mio. Euro) und ein operatives Ergebnis (EBIT) von 33 bis 37 Mio. Euro (bislang: 20 bis 30 Mio. Euro). Die positive Entwicklung trotz der Auswirkungen des Russland-Ukraine-Konflikts ist auf die zu Beginn des Lieferstopps noch vorhandenen großen Bestände an Neumaschinen, das stabile Ersatzteilgeschäft sowie substanziell gestiegene Rohgewinnmargen zurückzuführen. Die Währungseinflüsse wirkten sich ebenfalls mit rund 3 Mio. Euro positiv aus. Kontakt Ekotechnika AG // Johann-Jakob-Astor-Str. 49 // 69190 Walldorf // T: +49 (0) 6227 3 58 59 60 // E: info@ekotechnika.de // www.ekotechnika.de

Presse / Investor Relations Fabian Kirchmann, Jonas Schneider // IR.on AG // T: +49 (0) 221 9140 970 // E: presse@ekotechnika.de 14.10.2022 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

