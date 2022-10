EQS-Adhoc: STRATEC MIT VORLÄUFIGEN ZAHLEN FÜR DIE ERSTEN NEUN MONATE 2022 UND ANPASSUNG DER UMSATZPROGNOSE

EQS-Ad-hoc: STRATEC SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Prognoseänderung

STRATEC MIT VORLÄUFIGEN ZAHLEN FÜR DIE ERSTEN NEUN MONATE 2022 UND ANPASSUNG DER UMSATZPROGNOSE



18.10.2022

STRATEC MIT VORLÄUFIGEN ZAHLEN FÜR DIE ERSTEN NEUN MONATE 2022 UND ANPASSUNG DER UMSATZPROGNOSE Birkenfeld, 18. Oktober 2022 Auf Basis vorläufiger Zahlen erwartet STRATEC für die ersten neun Monate 2022 einen Konzernumsatz in Höhe von 207,7 Mio. € (9M/2021: 225,4 Mio. €). Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem Umsatzrückgang von 7,9% (währungsbereinigt: -11,7%). Ausschlaggebend für den Umsatzrückgang waren eine pandemiebedingt hohe Vorjahresvergleichsbasis sowie eine weiterhin stark angespannte Situation innerhalb der Lieferkette. So haben sich die Lieferrückstände in Folge der schwierigen Beschaffungssituation von Vorprodukten (insbesondere Halbleiterchips) entgegen der ursprünglichen Erwartung im Laufe des dritten Quartals 2022 weiter erhöht. Die adjustierte EBIT-Marge für die ersten neun Monate 2022 wird nach vorläufigen Berechnungen voraussichtlich 18,3% betragen (9M/2021: 21,6%) und liegt damit in dem für das Gesamtjahr in Aussicht gestellten Zielkorridor (16,5% bis 18,5%). Erwartungsgemäß wirkten sich neben negativen Skaleneffekten in Zusammenhang mit dem reduzierten Umsatzvolumen auch ein schwächerer Produktmix innerhalb des Geschäfts mit Systemen negativ auf die Marge aus. Im dritten Quartal 2022 war jedoch gegenüber dem ersten Halbjahr 2022 eine deutliche Steigerung der Profitabilität zu verzeichnen. Ursächlich hierfür waren insbesondere hohe Ergebnisbeiträge von Entwicklungsleistungen, deren Realisierung teilweise ursprünglich bereits für das zweite Quartal 2022 geplant war. Aufgrund der weiterhin stark angespannten Situation in der Lieferkette geht STRATEC nicht mehr davon aus, die entstandenen Lieferrückstände bis Jahresende im ursprünglich geplanten Umfang aufholen zu können. Der Vorstand von STRATEC hat daher beschlossen, seine Prognose für die Umsatzentwicklung anzupassen. Für das Geschäftsjahr 2022 wird folglich nunmehr ein Umsatzrückgang auf Basis konstanter Wechselkurse von etwa 5,0% bis 8,0% erwartet (nominaler Umsatzrückgang von etwa 1,0% bis 4,0%). Zuvor wurde auf Basis konstanter Wechselkurse ein Umsatz auf Vorjahresniveau prognostiziert. Die Prognose einer adjustierten EBIT-Marge für das Geschäftsjahr 2022 von etwa 16,5% bis 18,5% (2021: 18,9%) wird bestätigt. Die Quartalsmitteilung mit den vollständigen Zahlen zu den ersten neun Monaten 2022 wird STRATEC am 3. November 2022 veröffentlichen. Darüber hinaus findet am 3. November 2022 eine Telefonkonferenz/Audiowebcast in englischer Sprache statt. WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE BEI:

