How low will you go, Allianz-Aktie?!

Die Allianz-Aktie (WKN: 840400) ist tief gefallen. Mit einem Aktienkurs von 167 Euro sehen wir, dass die Anteilsscheine seit Jahresanfang rund 20 % ihres Börsenwertes eingebüßt haben. Allerdings ist ein Aktienkurs von 209 Euro zum Start auch nicht das Rekordhoch gewesen.

Noch vor dem Corona-Crash notierten die Anteilsscheine zumindest zwischenzeitlich über 230 Euro. Das zeigt, dass die Anteilsscheine tiefer gefallen sind, als wir es zunächst annehmen könnten. Allerdings ist deren Performance in der Korrektur trotzdem noch, na ja, relativ solide.

Analog zu Alice Cooper in seinem Song Hey Stoopid wollen wir heute auch einmal fragen: I wonder how low you will go. Allerdings aus einer fundamentalen Perspektive heraus.

Allianz-Aktie: How low can you go?

Ob die Allianz-Aktie wirklich noch tiefer fallen kann, ist gewiss auch ein bisschen auf die Stimmung im Markt und die kurzfristige Börsenpsychologie zurückzuführen. Hier gilt eher der Grundsatz: Tiefer geht immer, wenn die Investoren, metaphorisch gesprochen, die Hosen voll haben. Entscheidend ist jedoch, was mittel- bis langfristig realistisch ist.

Wir sehen bei dem DAX-Versicherer derzeit eine günstige DAX-Aktie, die eigentlich solide in Form ist. Gemessen am aktuellen Aktienkurs von 167 Euro und einem um Sondereffekte bereinigten Gewinn je Aktie läge das Kurs-Gewinn-Verhältnis im Moment bei unter 10. Wie realistisch das Bild ist? Sagen wir es so: Das Management plant im Laufe dieses Jahres mit einem operativen Ergebnis in Höhe von 13,4 Mrd. Euro. Konkret bedeutet das, dass ein solcher Gewinn je Aktie bis auf die Sondereffekte weiterhin möglich wäre.

In der Quintessenz wäre auch die Dividende in Höhe von 10,80 Euro sehr sicher und nachhaltig. Das heißt, dass die 6,5 % Dividendenrendite eine initiale Basis für ein passives Einkommen bedeuten. Für die nächsten Jahre rechnet das Management mit einem moderaten Ergebniswachstum (ebenfalls bereinigt) im mindestens einstelligen Prozentbereich. Auch die Dividende soll konsequent weiterwachsen. Für mich ist rein fundamental daher ein Boden gefunden.

Eigentlich erscheint die Allianz-Aktie sogar zu preiswert im Hinblick auf die operativen Zahlen rund um das Kerngeschäft. Unsicherheit, was die kurz- bis mittelfristigen Perspektiven angeht, und hausgemachte Probleme wie die Structured Alpha Fonds sind die klaren Belastungsfaktoren. Wie langwierig sie sind, das ist jetzt die entscheidende Frage.

Möglichkeiten

Foolishe Investoren sollten bei der Allianz-Aktie jedoch auch in Möglichkeiten denken. So zum Beispiel, was ein stabiles passives Einkommen mit einer hohen initialen Dividendenrendite angeht. Aber auch die Möglichkeit, per Aktienrückkäufe den Besitzanteil konsequent zu erhöhen. Steigende Zinsen können außerdem mittelfristig das Anlageergebnis bedeutend verbessern.

All das ist für mich nicht adäquat eingepreist. Daher erneut auch für dich zum Abschluss die Frage: I wonder how low you will go, Allianz-Aktie!

