ALLIANZ - Aktie überwindet die nächsten Widerstandsmarken

Allianz SE - WKN: 840400 - ISIN: DE0008404005 - Kurs: 172,520 € (XETRA)

Mit dem steilen Abverkauf unter den Support bei 170,12 EUR setzten die Bären bei der Allianz-Aktie den bisherigen Schlusspunkt im laufenden Abwärtstrend. Denn nach einem Kursrutsch an den Bereich um 155,00 EUR drehte der Wert nach Norden und entfernte sich ab Ende September immer weiter vom nächsten großen Abwärtsziel bei 148,60 EUR.

In den letzten Tagen stieg der Kurs in einer flaggenförmigen Erholung über den Widerstand bei 164,46 EUR und zwei kurzfristige Abwärtstrendlinien. Gestern gelang zudem auch der Ausbruch über den Widerstand bei 170,98 EUR, der heute bestätigt wird. Sollte die Aktie jetzt auch die Oberseite des Kanals überschreiten, könnte eine Kaufwelle direkt bis 178,30 EUR und darüber bereits an das Hoch von Mitte August bei 182,04 EUR führen. Doch auch ein Verbleib in den Grenzen des Trendkanals würde steigende Kurse bis 176,00 und 178,30 EUR zulassen - wenn auch in geringerem Tempo. Sollte die Aktie später auch den Bereich um 182,52 EUR hinter sich lassen, könnte der Aufwärtstrend sogar schon bis 189,70 EUR führen.

Die Chancen auf den skizzierten Anstieg sind oberhalb von 168,36 EUR vollkommen intakt. Erst unter der Marke würde der kurzfristige Aufwärtstrend abgebremst werden und eine Korrektur bis 164,46 und 162,84 EUR folgen.

Allianz Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)